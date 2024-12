Pomagajte Fathoms Free oživiti Stingray

Fathoms Free je skupina prostovoljnih potapljačev, ki varujejo morske divje živali in okolje v korist vseh z odstranjevanjem 'ALDFG' (zapuščenega, izgubljenega ali kako drugače odvrženega ribiškega orodja) in drugih morskih odpadkov iz obalnih voda Cornwalla in Devona, in so zdaj iskanje donacij za pomoč pri financiranju oživitve legendarnega Cornish potapljaškega čolna Stingray.

„ALDFG“ je znan tudi kot „orodje duhov“ ali „orodje duhov za ribolov“, saj še naprej „lovi ribe“, zapleta, ujame in ubija divje živali brez razlikovanja. Te ujete živali bodo umrle in delovale kot vaba ter privabile več divjih živali v začaran krog smrti, dokler orodja duhov ne bodo odstranili iz okolja.

Fathoms Free želi oživiti Stingray in mu povrniti nekdanji sijaj, da bi povečali zmogljivost območja za ohranjanje morja in nadaljevali zapuščino zelo priljubljenega Cornish skiperja Marka Milburna. Želijo čoln, ki jim omogoča, da očistijo več opreme duhov in morskih odpadkov kot kadar koli prej.

Obnova Stingraya jim bo tudi omogočila, da drugim lokalnim pomorskim organizacijam zagotovijo večji in hitrejši čoln, ki bo skupaj s svojimi prostovoljnimi skiperji povečal njihove aktivnosti za ohranjanje morja in olajšal večjo vključenost skupnosti.

Glede na trenutno stanje čolna in prikolice je Fathoms Free ocenil, da bo potrebnih več kot 10,000 GBP, da se vrne v vodo in doseže zahtevani standard. Ta ocena bi se lahko hitro povečala na £15,000 ali celo na £20,000, če motorja ne morejo zagotoviti zanesljivega delovanja in bi morali nabaviti zamenjavo ali kupiti novo prikolico.

Stingray je trenutno v žalostnem stanju

Trup je treba popraviti, v idealnem primeru je treba zamenjati prikolico, motor Mercury Optimax z 200 KM pa se ne zažene. Čoln nima elektronike, navigacijske opreme in varnostne opreme. To je goli trup s cevmi. Ekipa Fathoms Free načrtuje, da bo vse delo opravila sama, da bodo stroški projekta minimalni. Kljub tem stroškom in vloženemu delu iz različnih razlogov ni bilo boljšega primerka kot Stingray (glejte Stingrayjevo zgodbo spodaj).

Da bi Fathoms Free pomagali doseči morebitno ujemanje sredstev, so si zastavili cilj na 5,000 GBP, v upanju, da bodo prejeli ujemanje sredstev, ki jih bodo popeljali do ocenjene minimalne zahteve 10,000 GBP.

Stingrayjeva zgodba

Stingray je bil od samega začetka zasnovan kot hitri potapljaški čoln in ga je od Barnet Marine nekaj let pred prelomom stoletja kupil Looe Divers, primerno poimenovan Looe Diver 1. Fathoms Free skrbnik, blagajnik in najvišje usposobljen kapitan, Julian, je bil med letoma 2000 in 2005 redni kapitan na njem, tudi pri potopu Scylle l. 2004. V tem času je Julian napredoval v svojem kapitanskem razvoju s čolnom, dokončal napredni motorni čoln in Inštruktor tečajev.

Stingray je začel kot Looe Divers 1

Približno desetletje po nakupu čolna pri Looe Divers so ga prodali podjetju Starfish Divers in preimenovali so ga v Starfish. Na žalost je Starfish Divers nekaj let kasneje prenehal poslovati. Čoln je bil zanemarjen in njegovo stanje se je poslabšalo. Ne vemo, kaj se je z njim zgodilo v naslednjih nekaj letih, preden ga je leta 2015 našel in kupil Mark Milburn kot projekt za obnovo.

Zaradi Markovih različnih drugih projektov in pomanjkanja prostega časa za dokončanje zahtevanega dela je bila Starfish zanemarjena, dokler COVID-19 ni Marku dal prostega časa, da jo je začel opazovati. Do tega trenutka, razen neustrezne nadomestne prikolice z aluminijastim okvirjem, ki jo je bilo treba obnoviti, in nadomestnega rabljenega motorja, ki ga nihče ni videl delovati, ni bilo drugega napredka pri pridobivanju čolna, primernega za plovbo.

Stingray v njenih kratkih nekaj letih pri Starfish Divers

Po pranju s curkom, odstranitvi in ​​prodaji pokvarjenega motorja ter odstranitvi čolna nazaj na goli trup je bil prvi korak ponovna namestitev cevi, kar se je zgodilo julija 2022. V tem času je Starfish prevzel novo ime Stingray, poimenovano po Markovem prvem čarterskem čolnu, ki je bil temelj njegovega potapljaškega čarterskega posla, Stingray Charters. Na žalost je Mark naslednje leto umrl in nepopolni čoln Stingray je bil spet zanemarjen.

Mark Milburn daje Stingrayu dobro pranje s curkom

Mark ni bil le potapljaška šola, potapljaška trgovina in operater potapljaških čarterjev; desetletja do svoje smrti je bil vztrajen pri prizadevanjih za ohranjanje morja v Cornwallu. Mark je s svojim poslom podpiral vse skupine za ohranjanje morja v Cornwallu in njegovi okolici ter vodil lastna zbiranja opreme duhov in podvodna čiščenja v Cornwallu desetletja, preden so nekatere skupine sploh obstajale. Pogosto bi slišali, da je Mark dajal prednostne stopnje skupinam za ohranjanje morja, da bi zagotovil, da lahko čim bolj vplivajo na omejene proračune, s katerimi delujejo.

Fathoms Free je bil pravzaprav Markova zadnja stranka potapljaškega čarterja pred njegovo smrtjo. Člani ekipe so preživeli celotno nedeljo z Markom, ko so čistili razbitino opreme duhov in morskih odpadkov v ustju Falmoutha, spomin, ki ga bodo cenili za vedno.

Ko so Fathoms Free slišali, da Stingray sedi v živi meji miljo od Markovega starega potapljaškega centra, so vedeli, da obstaja samo ena možnost za povečanje zmogljivosti Cornwalla za ohranjanje morja in nadaljevanje Markove zapuščine. Ekipa se je pogovarjala z njegovo družino in se odločila nadaljevati, kar je začel.

Tiskovni predstavnik je dejal: »Z vašo pomočjo lahko Fathoms Free spoštuje zapuščino Marka Milburna in zagotovi, da bo ime Stingray še leta pomembno vplivalo na ohranjanje morja. Ne glede na to, kako majhna je, nas vsaka donacija približa našemu cilju.«