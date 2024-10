Ho, ho ho! Vobster Santas se vrača decembra

Odkrijte svojo obleko za dedka Mraza ali se preoblecite v vilinca, enega od severnih jelenov ali celo veselega snežaka – Vobster Božički dogodek se vrača in obljublja, da bo večji kot kdaj koli prej!

Pridružite se ekipi Vobster Quay 15. decembra in desetinam drugih modno oblečenih potapljačev – rekord je 185 Božičkovih potapljačev, ki se naenkrat spustijo v vodo –, da zberete denar za dva vredna cilja, Royal National Lifeboat Institution in Help for Heroes. Od ustanovitve leta 2007 so Božičkovi potapljači pri Vobsterju zbrali več kot 52,000 funtov.

“Minilo je že več kot 17 let, odkar je na Vobster Quayu potekal prvi dobrodelni potop Božička in vsako leto je dogodek samo večji in boljši,” je navdušena lastnica Vobster Quaya, Amy Stanton. »Vobster Santas je odličen način, da se potapljači močno zahvalijo tako RNLI kot Help For Heroes – dvema zelo vrednima dobrodelnima organizacijama, ki sta nam pri srcu.

»Neizmerno smo ponosni na vse, kar je Vobster Santas dosegel, in upamo, da se bo letošnjemu dogodku v nedeljo, 15. decembra, pridružilo še več potapljačev. Prepričan sem, da lahko Vobster Santas 2024 naredimo največjega doslej!«

Vrata se bodo odprla ob 7.30, ob 9.30 bo kratek potop, nato pa bodo vsi potapljači stopili v vodo ob 10. uri.