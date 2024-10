Kit grbavec se je vrnil v morje, potem ko je Škotska nasedla

Zdi se, da se je devetmetrski kit grbavec uspešno prebil nazaj v morje, potem ko je v torek nasedel na škotski obali.

3.30. oktobra okoli 15 ure British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) je bil opozorjen na živega nasedlega velikega kita ob obali Southernessa, v Dumfriesu in Gallowayu.

Plaža na tem območju je skoraj ravna, kar pomeni, da približno dva kilometra peska in skal ostanejo popolnoma suhi ob oseki. Začetne fotografije so pokazale, da je bil kit precej daleč od obale, zaradi česar je bilo težko identificirati vrsto in ugotoviti, v kakšnem stanju je kit. Vendar pa so predstavniki javnosti poročali, da so slišali udarce kita, ki je udarjal z repom in si obupno prizadeval manevrira s peska, ko voda okoli njega pada.

Opozorilo je bilo poslano lokalnim zdravnikom za morske sesalce, da se udeležijo in ocenijo situacijo. Medtem je domači par, ki dobro pozna podlago na tem območju, varno odšel h kitu, da bi zbral več fotografij za BDMLR, medtem ko je čakal na prihod zdravnikov in obalne straže.

Njihove fotografije so predstavljale okoli devet metrov dolgega kita grbavca. Kit je požiral (kot da bi se filtrirno hranil skozi balene plošče) in mahal z repom po zraku, kar ga je pognalo globlje v pesek. Par je obvestil BDMLR, da prihajajoča plima dokaj hitro priteče, ko se obrne, zato je reševalna organizacija upala, da bo kit nasedel le nekaj ur, preden ga bo voda, upajmo, lahko ponovno splavila brez kakršnega koli posredovanja.

Kit grbavec nasedel na Škotskem

Zdelo se je, da je kit v zmernem stanju, razen znakov stresa, ki jih je kazal, a ko se je začel utrujati, se je zdelo, da se je umiril in njegovo dihanje sprostilo. V tem času je kit pritegnil nekaj pozornosti domačinov, vendar so bile množice nadzorovane, ko so prispeli zdravniki in obalna straža, kar je BDMLR omogočilo, da se odloči za najboljši potek ukrepanja.

Znano je, da se je težko odzvati na velike usate kite zaradi njihove velike velikosti in teže, zaradi česar se ne morejo varno premikati, zato je BDMLR lahko le zagotovil, da je kit čim bolj udoben z zagotavljanjem prve pomoči. Na srečo je kit nasedel le nekaj ur pred oseko, tako da mu ni bilo treba dolgo čakati, da je plima, ki se vrača, preplavila območje, da bi ga ponovno splavili, ko je bila voda dovolj globoka. Do takrat se je ekipa umaknila na obalo na varno, saj je tudi svetloba izginjala in je postalo nemogoče prepoznati, kje je kit, zato je BDMLR ustavil in poslal zdravnika ven ob prvem svitu 16. oktobra, da preveri, ali so se vsi upi uresničili. .

K sreči ni bilo nobenega znaka kita ob obali ali približno miljo od obale, vendar to ne pomeni nujno, da se ne bo več pojavil. Zdravniki bodo v prihodnjih dneh spremljali obalo, da bi preverili, ali je ponovno nasedlo.

Živih nasedlih kitov grbavcev v Združenem kraljestvu je zelo malo, BDMLR pa se je odzval le na peščico. Prejšnja nasedanja so običajno vključevala, da se žival ni povsem naplavila, ampak se je prizemljila v plitvi vodi, preden se je lahko znova osvobodila.

BDMLR se iskreno zahvaljuje obalni straži HM za njihovo podporo in seveda njihovim posvečenim zdravnikom za morske sesalce, ki so se odzvali na ta incident. BDMLR upa, da si bo grbavec popolnoma opomogel in ga je le ujela velika plima v tej regiji.

Avtor fotografije: BDMLR