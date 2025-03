IANTD in SEI sprejmeta programe prve pomoči 'Powered By DAN'

Še dve agenciji za usposabljanje potapljačev sta sprejeli DAN-ov učni načrt za svoje tečaje prve pomoči, pri čemer sta se NAUI pridružili Mednarodno združenje nitrox in tehničnih potapljačev (IANTD) in Scuba Educators International (SEI) pri sprejemanju programa Powered By DAN.

Prek Powered By DAN agencije za usposabljanje potapljačev vključujejo veščine in standarde DAN-ovega osnovnega vzdrževanja življenja, oživljanja, dajanja kisika in drugih tečajev v svoje usposabljanje prve pomoči.

"DAN-ov cilj je imeti sposobne izvajalce prve pomoči na vsakem potapljaškem mestu in naš učni načrt je najobsežnejši v potapljaški industriji, saj zajema več veščin kot kateri koli drugi tečaji za laične ponudnike," je povedala JoAnn Perry, direktorica usposabljanja pri DAN.

"Glede potapljanja in izobraževanja v vodi so agencije za usposabljanje potapljačev strokovnjaki. Kar zadeva prvo pomoč pri poškodbah pri potapljanju, se mnogi v naši panogi zanašajo na DAN kot strokovnjake za predmet."

DAN zagotavlja e-učenje in tablice, medtem ko agencije za usposabljanje potapljačev gostijo vsebino na svojih platformah in certificirajo inštruktorje in trenerje inštruktorjev prek svojih sistemov.

"Seveda, SEI bi lahko razvil lasten program prve pomoči," je dejal Jim Gunderson, predsednik in izvršni direktor SEI, "toda zakaj bi znova izumljali kolesje, ko pa DAN že ponuja najobsežnejši program v panogi? SEl je ponosen na sodelovanje z DAN-om za naš program SEI First Aid – Powered by DAN Programme. To partnerstvo bo našim inštruktorjem in potapljaškim trgovinam omogočilo, da svojim študentom in skupnostim ponudijo odličen program prve pomoči v stroškovno učinkovit način."

"Prepričani smo, da bodo naši strokovnjaki in potapljači imeli koristi od tega sodelovanja z DAN," je povedal izvršni direktor IANTD Luis Augusto Pedro. "Programi IANTD, od začetnih stopenj navzgor, so zasnovani tako, da potapljače opremijo z veščinami in znanjem, ki jih potrebujejo, da so varni, odgovorni in samozadostni, partnerstvo z DAN pri izobraževanju prve pomoči pa bo brez dvoma prispevalo k temu cilju."

"DAN-ove raziskave, zdravstvene storitve in podatki o zahtevkih nam dajejo ključen vpogled v pogostost in resnost različnih incidentov, ki se pojavijo pri potapljanju," je povedal predsednik in izvršni direktor DAN-a Bill Ziefle, "in imamo predano ekipo, ki spremlja mednarodne standarde prve pomoči in posodablja naš učni načrt z najnovejšimi raziskavami. Veseli smo, da lahko to strokovno znanje izkoristimo v korist celotne potapljaške skupnosti prek našega Powered By DAN program."