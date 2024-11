Umre vplivni jamski potapljač Bill Gavin

Poročali so o smrti ameriškega jamskega potapljača Billa Gavina, soustanovitelja uglednega projekta Woodville Karst Plain Project (WKKP), ki je bil ustanovljen sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja za raziskovanje pod kraškim območjem severne Floride med Tallahasseejem in Mehiškim zalivom.

»Bill je bil inovator svetovnega razreda, ki je marljivo delal, da bi Billu Mainu pomagal izpopolniti Hogarthovo konfiguracijo orodja, uporabiti Tekna skuterje z vlečnim povodcem za raziskovanje, implementirati standarde mešanja plinov za WKPP-jevo uporabo trimixa in zasnovati zgodnje dekompresijske tabele ekipe uporabljali v poznih osemdesetih letih prejšnjega stoletja,« je dejal WKPP v izjavi.

Gavin, inženir ameriške mornarice, je bil leta 1979 certificiran za jamarstvo in je s svojim prijateljem Mainom v zgodnjih osemdesetih letih 1980. stoletja odkril posebnost Big Rooms na območju kraške nižine Woodville.

Potapljača, ki so se jima kmalu pridružili še drugi, kot so Parker Turner, Lamar English in Bill McFaden, sta želela, da se njuna raziskovalna in raziskovalna skupina osredotoči na povezovanje poplavljenih jamskih sistemov v regiji, Gavin pa se je posvetoval s strokovnjakom za plin dr. Billom Hamiltonom o uporabi helija za omogočanje več ambiciozni potopi.

Potapljači so že težili k standardizaciji konfiguracije svoje opreme in tehnik, Gavin in Main pa sta za sistem skovala izraz 'Hogarthian' (na podlagi Mainovega srednjega imena). Pristop se je kasneje razvil v filozofijo DIR ('Doing It Right').

Gavin Scooter

Moža sta januarja 1988 vzpostavila povezavo med Sullivanovim in Cherylovim ponorom ter s Turnerjem in Englishom tistega junija izvedla prečni potop med tema dvema ponoroma, s čimer sta takrat postavila svetovni rekord.

Gavin je »v zgodnjih devetdesetih letih 1990. stoletja nadaljeval z raziskovanjem ponora Innisfree in se usmeril proti ponoru Turner,« pravi WKPP. Prodrl je tudi približno 1.8 km v A-predor Wakulla Spring.

Leta 1991 je Gavin razvil prototip za "Gavin Scooter", DPV, zasnovan za premikanje po jamskih prehodih. To dolgo časa so z različnimi modifikacijami uporabljali potapljači WKPP.

Istega leta je Gavin s Turnerjem kartiral jame v ozkem prehodu v Indian Springsu, ko sta gladina vode in vidljivost nenadoma močno padla in so ugotovili, da je njihov izhod blokiran. Gavin se je uspel izvleči, ko je ostalo malo plina, toda Turner se je v incidentu utopil.

Izkušnja je navdihnila znanstvene raziskave, ki so prišle do zaključka, da so bili potapljači izpuščeni plinski mehurčki sposobni zrušiti razsuti apnenec, ki je blokiral njihovo izhodno pot.

Dolgočasnost politike

Leta 1995 je kontroverzni potapljač George Irvine prevzel vodenje WKKP in do konca tega leta je Gavin prenehal z jamskim potapljanjem.

Leta kasneje je razložil, da je prenehal uživati ​​v zabavi zaradi »dolgočasne politike, težav z dostopom do spletnega mesta, razdraženosti zaradi zmerjanja po elektronski pošti in kritik itd. Ni več bilo vredno precejšnjega časa, truda in tveganja. ”

»Bill je bil pionir v raziskovanju globokih podvodnih jam. Bil je zelo spoštovan v potapljaški skupnosti in implementiral je številne zgodnje standarde, ki jih WKPP še vedno uporablja do danes,« je izjavil WKPP. »Hvala za vaš prispevek k naši potapljaški dolgoživosti. Naša srca so povezana z njegovo družino in prijatelji.”

