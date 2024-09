Irska je dobila svoj prvi umetni greben

Rjaveča ladja z izrazito temno preteklostjo je bila potopljena na dno zaliva Killala kot prvi umetni greben na Irskem.

Ladjo MV Shingle so zasegli davčni komisarji v okviru 14 milijonov evrov vredne preprodaje cigaret/tobaka pred desetimi leti, ko je bila na poti iz Slovenije proti Droghedi z 32 milijoni cigaret in določeno količino tobaka na krovu in je hlela v prvem Dublinu, in nato New Ross v okrožju Wexford, ki nabira pristojbine za privez, popravila in vzdrževanje.

Michael Loftus iz lokalnega kluba Grainne Uaile Sub Aqua je bil prvi, ki je pred mnogimi leti sprožil idejo o ustvarjanju umetnega grebena za spodbujanje turizma in podporo lokalnega morskega življenja, zdaj pa prek povezave med njegovim odborom (Killala Bay Ships 2 Reef ), komisarji za prihodke, svet okrožja Mayo in svet okrožja Sligo, se je to končno zgodilo.

MV Shingle gre pod površje

Ladja MV Shingle je bila včeraj popoldne (sreda, 18. septembra) poslana na zadnjo pot in se je po približno uri in pol ustavila na 29 metrih pred pravo floto čolnov z ogledovalci, ki so vzklikali, ko je končno izginila pod površino.

Projekt je stal približno 2 milijona evrov, vendar upamo, da bo nov prihod povečal število obiskovalcev na območju, prav tako pa bo koristil morski flori in favni v bližini.

Michael Loftus je komentiral: »Številni drugi kraji po svetu imajo umetne grebene, na Irskem pa jih ni. Res imamo razbitine pred Severno Irsko, vendar ležijo pregloboko in so samo za izkušene tehnične potapljače. Naš greben je le 30 m navzdol, kar je v dosegu tako manj izkušenih kot tudi izkušenih potapljačev.”