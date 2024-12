Pridružite se Monty Hallsu na Maldivih

TV voditeljica, avtorica in GO potapljaški šov močan Monty Halls se bo pridružil Scuba Dive Adventures za 'Najboljše na Maldivih' potovanje na krovu Emperor Serenity liveaboard marca 2025 – in lahko se mu pridružite na potovanju.

Potapljanje z desko v živo 'Najboljše na Maldivih' je vrhunska izkušnja za potapljače, ki želijo raziskati najbolj znana in osupljiva potapljaška mesta na atolih Male in Ari. Odkrili boste najboljša mesta za potapljanje po kanalih, drift in vrhunsko potapljanje, kjer boste imeli priložnost srečati vrsto očarljivih morskih življenj, vključno z mantami, morskimi psi kitovci in številnimi drugimi vrstami.

Emperor Serenity udobno sprejme do 26 gostov v 13 kabinah. Spodnja paluba ima osem dvoposteljnih kabin, glavna in zgornja paluba pa se ponašata z dvema apartmajema z veliko zakonsko posteljo, enojno posteljo in dih jemajočim razgledom na ocean. Vsaka kabina ponuja individualno nadzorovano klimatsko napravo, lastno kopalnico, dovolj prostora za shranjevanje in priročna vrata za polnjenje.

Idilična maldivska plaža

Monty Halls

Monty Halls je televizijski voditelj, govornik, naravoslovec, nekdanji kraljevi marinec, morski biolog, potopisec in strokovnjak za vodenje. Njegove izkušnje zajemajo več kot dve desetletji vodenja ekip v nekaterih najbolj oddaljenih okoljih na Zemlji, predstavljanje dokumentarnih filmov o divjih živalih in pustolovščini ter delo z modrimi podjetji tako v Združenem kraljestvu kot v tujini.

Med potovanjem po Maldivih bo Monty imel večerne predstavitve na krovu, vi pa boste imeli priložnost poklepetati na osebni ravni in iz prve roke poslušati Montyjeve potapljaške zgodbe z vsega sveta.

Potovanje, ki traja od 16. do 23. marca, stane 2,699 GBP na osebo na podlagi dvoposteljne sobe s standardno kabino. Nadgradnje so na voljo. Paket vključuje sedem nočitev s polnim penzionom na plovilu, notranje transferje, vsa potapljanja, eno 12-litrsko jeklenko, svinčene uteži, čaj, kavo in hrano. Vključen je tudi nitrox.

Opomba: mednarodni leti, nedoločene dejavnosti in napitnine/napitnine niso vključeni. Veljajo lahko posamezni dodatki. Upoštevajte, da se vse dejavnosti, časi uvedbe in gostujoči govorniki lahko spremenijo zaradi lokalnih okoljskih razmer, spremeni pa se lahko tudi vrstni red njihovega izvajanja.