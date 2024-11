Predstavljen največji vrtec morske trave na svetu, ki bo pospešil obnovo ekosistemov Velikega koralnega grebena

Obnova morske trave na Velikem koralnem grebenu bo znatno okrepljena zaradi največjega namensko zgrajenega vrtca za obnovo morske trave na svetu, ki je bil danes predstavljen v Gladstonu.

Dresnik SeaGrow pri CQUniversity financira partnerstvo med fundacijo Great Barrier Reef in Coles Group in je prvi obsežen vrtec morske trave na svetu, ki so ga razvili vodilni raziskovalci morske trave in lastniki tradicionalnih grebenov.

Will Hamill, direktor obnove obalnega habitata Fundacije Velikega koralnega grebena, je dejal: »Vloga morske trave pri ohranjanju Velikega koralnega grebena in podpiranju zdravja obalnih habitatov je absolutno kritična.

Razkrita največja drevesnica morske trave na svetu 6

»Kot dom največjega ekosistema morske trave na svetu, grebenski travniki zagotavljajo drevesnice in vire hrane za ogrožene vrste, kot so želve in dugoni, hkrati pa delujejo kot naravni filtri z odstranjevanjem onesnaževal, kot so fine usedline in odvečna hranila iz vode.

»Imajo pa tudi drugo kritično nalogo – blažijo podnebne spremembe s shranjevanjem 400 milijonov ton ogljika, kar je enakovredni teži osmih pristaniških mostov v Sydneyju.

»Vendar je ta ekosistem ogrožen zaradi vplivov podnebnih sprememb in obstajajo območja, ki si težko opomorejo od vse hujših in pogostih neviht, poplav in ciklonov, kot sta ciklon Jasper in Kirrily, ki sta prejšnje poletje prizadela Greben.

Razkrita največja drevesnica morske trave na svetu 7

»To uničenje ekosistema je dvorezen meč. Ne samo, da izgubimo sposobnost shranjevanja ogljika v prihodnost, izguba teh ekosistemov sproži tudi sproščanje zgodovinskih usedlin ogljika, kar dodatno poveča emisije.

»Medtem ko se svet spopada s tem, kako doseči nujne cilje zmanjšanja emisij, vedno bolj iščemo premostitvene rešitve v oceanu in njegovih obalnih ekosistemih – ki zadržujejo ogljik 30- do 50-krat bolj učinkovito kot deževni gozdovi.

"Ta novi razširjeni vrtec morske trave bo občutno povečal obnovo z inovativno metodo, ki temelji na semenih, ki je bila uvedena v obratu, da bi pomagali obnoviti kritične ekosisteme in hkrati sprostiti potencial Velikega koralnega grebena za ublažitev vplivov podnebnih sprememb."

Razkrita največja drevesnica morske trave na svetu 8

Direktorica CMERC, profesorica Emma Jackson, je dejala, da je drevesnica nastajala tri leta in bo preoblikovala pri krepitvi degradiranih travnikov z morsko travo in pomagala graditi njihovo odpornost proti naraščajočim vplivom podnebnih sprememb.

»Semena, zbrana v drevesnicah, se uporabljajo za ponovno setev poškodovanih ali razdrobljenih travnikov, kar pomaga izboljšati njihovo splošno stanje in odpornost.

"Naša nova drevesnica – ki je največja te vrste na svetu – bo povečala našo zmogljivost za obnovo morske trave, obenem pa zagotovila večjo dostopnost za lokalno skupnost in šole, da lahko obiščejo in se učijo o tem pomembnem habitatu."

Oktobra 2023 so GBRF, CQU, Coles in Gladstone Port Corporation sodelovali na dogodku nabiranja cvetja Seagrass na otoku Curtis z Emmo Jackson in Willom Hamillom.

Vrtec SeaGrow financira Coles Group v sodelovanju z Veliki koralni greben Fundacijo in je prejel tudi podporo v okviru Programa za obnovo obale Reef, ki ga financira avstralski vladni sklad Reef Trust.

Colesova vodja trajnostnega upravljanja in sodelovanja Anna Stewart je dejala: »Danes je pomemben mejnik v Colesovem partnerstvu z Fundacija Great Barrier Reef in zelo smo veseli, da smo sodelovali pri zagonu največjega vrtca morske trave na svetu. Vemo, da so travniki morske trave ključnega pomena za odpornost grebena – so prehranjevalna območja za morske živali, pomagajo pa tudi povečati biotsko raznovrstnost, izboljšati kakovost vode in zaščititi obale.

"Veselimo se spoznanj, pridobljenih na tem najsodobnejšem mestu, za katerega upamo, da bo pomagalo zagotoviti, da bodo na Grebenu lahko uživale prihodnje generacije."

Razkrita največja drevesnica morske trave na svetu 9

Profesor Jackson je dejal, da vse večji vpliv podnebnih sprememb in kakovosti vode čutijo travniki z morsko travo po vsem svetu.

"Pobude, kot je ta, igrajo pomembno vlogo pri gradnji zdravja in odpornosti teh pomembnih morskih okolij po vsem svetu in vrtec je del svetovne mreže drevesnic Seagrass Nursery Network."