Objavljeni datumi Malaysia International Dive Expo 2025

Vrhunska vrata v podvodni svet!

O 19. Malaysia International Dive Expo (MIDE) 2025 je nastavljen tako, da ustvarja valove iz 13. do 15. junija 2025 v malezijskem mednarodnem trgovinskem in razstavnem centru (MITEC) v Kuala Lumpurju. Premierni dogodek v potapljaškem koledarju je znova pritegnil svetovno pozornost na razcvet sektorja podvodnega turizma po vsem svetu.

Bistvena platforma

V svojih osemnajstih letih obstoja je MIDE na sejem privabil več kot 250,000 obiskovalcev, s čimer je utrdil svoj položaj bistvene platforme za potapljaško skupnost in ljubitelje vodnih športov. Pričakuje se, da bo letošnja razstava velik praznik potapljaške skupnosti, ki bo pritegnila raznoliko občinstvo potapljačev, ljubiteljev vodnih športov in čolnarjenja ter strokovnjakov iz industrije z vsega sveta.

Središče za potapljaške navdušence

MIDE 2025 bo nadaljeval svojo tradicijo združevanja industrijskih strokovnjakov, potapljaških operaterjev, proizvajalcev in strastnih potapljačev, ljubiteljev vodnih športov in čolnarjenja pod eno streho. Od izkušenih potapljačev, ki iščejo najnovejšo opremo in destinacije, do začetnikov, ki želijo izvedeti več o športu, bo razstava ponudila obilico možnosti za vse.

Razstava služi kot središče na enem mestu za vse, kar je povezano s podvodnim svetom, vključno z opremo, tečaji, potovanji, ohranjanjem in različnimi vodnimi športi. Obiskovalci bodo imeli priložnost sodelovati z lokalnimi in mednarodnimi blagovnimi znamkami, medtem ko lahko razstavljavci izkoristijo dogodek za večjo prepoznavnost blagovne znamke in dragocene prodajne možnosti.

MIDE 2025 bo še naprej svetilnik inovacij, izobraževanja in ohranjanja ter zagotavljal, da bodo čudeži nad in podvodnega sveta ostali dostopni, vzbujajoči in zaščiteni z dialogom/forumom na razstavi.

Registracija razstavljavcev je odprta

Razstavljavci po vsem svetu so vabljeni, da se registrirajo in predstavijo vrhunsko potapljaško opremo, vrhunsko potapljaško tehnologijo in eksotične edinstvene potapljaške lokacije, da ustvarijo izjemno izkušnjo za udeležence.

Priporočljiva je zgodnja prijava, da si zagotovite mesto in se izognete razočaranju. Za več informacij se lahko zainteresirani obrnete na organizacijsko ekipo na tel info@mide.com.my.

Redne posodobitve najdete na uradni spletni strani na www.mide.com.my in prek kanalov družbenih medijev. Sledite nam na Facebooku in Instagramu @MIDEEXPO.

O organizatorju:

AsiaEvents Exsic (AEE) je izkušen organizator, ki stoji za MIDE, z bogatim ozadjem na področju upravljanja dogodkov, razstav, medijskih storitev in vodenja projektov. AEE, ustanovljen v Maleziji, ima 28 let strokovnega znanja na področju projektov za prosti čas in gostinstvo, pa tudi mednarodnih in lokalnih razstav, seminarjev in konferenc. AEE, ki je priznan po svoji odličnosti, je prejel več nagrad za svoja izjemna prizadevanja pri organizaciji MIDE in poslovnih dogodkov.