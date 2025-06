Mednarodni potapljaški sejem v Maleziji (MIDE) 2025

at 3: 03 am

O Mednarodni potapljaški sejem v Maleziji (MIDE) vrne za svoje 19th izdaja, Raziščite, povežite se in ohranite uganko oceana.

Kuala Lumpur, Malezija – The Mednarodni potapljaški sejem v Maleziji (MIDE) vrne za svoje 19th izdaja, ki obljublja vrhunsko predstavitev raziskovanja oceanov, inovacij v potapljanju in ohranjanja morja.

Organizatorja AsiaEvents Exsic Sdn Bhd, MIDE 2025 bo potekal od 13. do 15. junija 2025 pri Malezijski mednarodni trgovinski in razstavni center (MITEC), Kuala Lumpur, pod prepričljivo temo "Raziščite, povežite se in ohranite uganko oceana."

Dogodek bo uradno začela on 13. junija ob 3:00 by YB Khairul Firdaus Bin Akbar Khan, Namestnik ministra za turizem, umetnost in kulturo (MOTAC), pri Glavni oder, dvorana 2, 1. nadstropje.

Mednarodni potapljaški sejem v Maleziji (MIDE) 2025 5

Popolna izkušnja oceanskega življenjskega sloga.

MIDE 2025 je več kot le potapljaški sejem. Je praznovanje celotnega oceanskega življenjskega sloga, ki združuje vznemirjenje potapljanje, svoboda jadranje, prosti čas veslanje, in navdušenje nad vodni športi. Prilagojeno za potapljaški strokovnjaki, morski naravovarstvenikiin ljubitelji vodnih športov, letošnja izdaja širi svojo osredotočenost na vse vidike raziskovanja in rekreacije na vodi.

Neprekosljive ponudbe o najnovejši potapljaški opremi in pripomočkih, poleg razstav, ki poudarjajo inovativne potapljaške tehnologije in izdelkov.

o najnovejši potapljaški opremi in pripomočkih, poleg razstav, ki poudarjajo in izdelkov. Odkrijte potapljaške destinacije svetovnega razreda in izkušnje z morskimi potovanji , skupaj s ponudbami, ki vključujejo jadralni izleti , rekreacijsko čolnarjenje , kajakaštvo , prosto potapljanje , in druge vodne dogodivščine.

in , skupaj s ponudbami, ki vključujejo , , , , in druge vodne dogodivščine. Zanimive panelne razprave in predstavitve pod vodstvom strokovnjakov zajema širok spekter tem, od najsodobnejših tehnik potapljanja in varnosti do trajnosti oceanov, prizadevanj za ohranjanje narave in trendov v industriji.

zajema širok spekter tem, od najsodobnejših tehnik potapljanja in varnosti do trajnosti oceanov, prizadevanj za ohranjanje narave in trendov v industriji. Priložnosti za mreženje z visokim učinkom za potapljače, turistične operaterje, proizvajalce opreme, morske biologe in strokovnjake za vodne športe, ki ustvarjajo platformo za sodelovanje, navdih in rast poslovanja.

za potapljače, turistične operaterje, proizvajalce opreme, morske biologe in strokovnjake za vodne športe, ki ustvarjajo platformo za sodelovanje, navdih in rast poslovanja. Potovanje za obiskovalce MIDE 2025 je bilo olajšano V počastitev partnerstva s KLIA Ekspres ponuja MIDE 2025 ekskluzivne ponudbe za potovanja do in iz terminala 1 in terminala 2 letališča KLIA. To sodelovanje zagotavlja priročno in nemoteno potovanje tako za lokalne kot mednarodne obiskovalce sejma.

Mednarodni potapljaški sejem v Maleziji (MIDE) 2025 6

Ključni poudarki na MIDE 2025

Kariere v potapljanju

Nova pobuda, ki udeležencem omogoča raziskovanje profesionalnih poti v potapljaški industriji, od poučevanja potapljanja do morskih raziskav in podvodnega filmskega ustvarjanja.

Predstavitev Oceanove enigme

Tematske seje z vidnimi glasovi s področja potapljanja in ohranjanja oceanov, s poudarkom na trajnostnem razvoju, prizadevanjih za ohranjanje narave in razvijajoči se potapljaški pokrajini.

Forum in dialogi

Te seje, ki jih bodo vodili strokovnjaki iz industrije, bodo obravnavale varnost potapljanja, podvodna fotografija, morska biologija, tehnično potapljanje in trajnostne prakse.

Območje za sodelovanje mladih

Interaktivne in izobraževalne vsebine za mlajše obiskovalce o temah, kot so onesnaževanje s plastiko, zaščita koralnih grebenov in morska biotska raznovrstnost.

Otroška izobraževalna cona: Zasnovano izobraževati in navdihovati otroke z dejavnostmi, kot so delavnice o koralnih grebenih, pripovedovanje zgodb o morskem življenju, umetnost in obrt z recikliranimi materiali ter praktično učenje o ohranjanju oceanov in onesnaževanju s plastiko.

Objektiv onkraj oceana (LBO) Podvodna fotografija Predstavite

Z osupljivimi prispevki, ki skozi objektive strastnih fotografov razkrivajo skrito lepoto podvodnega sveta.

Mednarodni potapljaški sejem v Maleziji (MIDE) 2025 7

Priznanja in nagrade

Nagrada za najboljšo kreativno stojnico – V priznanje ustvarjalnosti in truda razstavljavcev bo na uradni otvoritveni slovesnosti podeljena nagrada za najboljšo stojnico, ki bo obeležila izjemno oblikovanje stojnice, inovativnost in angažiranost obiskovalcev.

– V priznanje ustvarjalnosti in truda razstavljavcev bo na uradni otvoritveni slovesnosti podeljena nagrada za najboljšo stojnico, ki bo obeležila izjemno oblikovanje stojnice, inovativnost in angažiranost obiskovalcev. Nagrada za medijsko priznanje – V čast odličnosti naših medijskih partnerjev, ki so povečali prepoznavnost potapljaške kulture, ohranjanja morja in pomena platforme, kot je MIDE, pri promociji te industrije.

– V čast odličnosti naših medijskih partnerjev, ki so povečali prepoznavnost potapljaške kulture, ohranjanja morja in pomena platforme, kot je MIDE, pri promociji te industrije. Nagrada za priznanje za prilagodljivo potapljanje – Ta nagrada je namenjena organizaciji, ki se posveča opolnomočenju invalidov s pomočjo prilagodljivega potapljanja, priznava njihova prizadevanja pri premagovanju ovir in navdihuje potapljaško skupnost, da sprejme raznolikost in dostopnost.

Vsak dan vznemirljive nagrade

z več Nagrade v vrednosti 100,000 RM Obiskovalci lahko osvojijo potapljaške pakete, potovalne pakete, opremo, tečaje usposabljanja in še več, kar bodo velikodušno sponzorirali naši razstavljavci.

Predvideni poudarki za MIDE 2025

Število razstavljajočih podjetij : 200

: 200 Skupaj kabine : 330

: 330 Predvideni obiskovalci: 17,000

17,000 Profesionalni udeleženci : 10,000

: 10,000 Ocenjena prodaja : 30 milijonov RM

: 30 milijonov RM Seminarji/Forumi: 40 sej | 70 govorcev

Mednarodni potapljaški sejem v Maleziji (MIDE) 2025 8

Posebne funkcije in dejavnosti

Mreženje B2B Gostitelj: Turizem Malezija , ki povezuje potapljaške operaterje z mednarodnimi potovalnimi agencijami.

Gostitelj: , ki povezuje potapljaške operaterje z mednarodnimi potovalnimi agencijami. Srečati in pozdraviti Organiziralo Ministrstvo za turizem Filipinov za regionalno mreženje.

Organiziralo za regionalno mreženje. Slovesnost podpisa MoU: Med AsiaEvents Exsic (organizator MIDE) in RHB Ocean Harmoni, spodbujanje trajnostnega sodelovanja.

Priporočila in strateški partnerji

Potrjeno s strani Malezijska korporacija za razvoj zunanje trgovine (MATRADE)

Malezijska korporacija za razvoj zunanje trgovine (MATRADE) Odobreno z Ministrstvo za turizem, umetnost in kulturo (MOTAC)

Ministrstvo za turizem, umetnost in kulturo (MOTAC) Strateški industrijski partnerji : Malezijski odbor za promocijo turizma (MTPB) Filipinski odbor za promocijo turizma Odbor za turizem Sabah Turizem Terengganu Langkawi Development Authority (LADA) Razvojni organ Tioman (TDA) Perbadanan Labuan Univerza Malaysia Terengganu (UMT) Ocean Harmoni, RHB

:

Uradni medijski partnerji

X-Ray Revija - Danska

DiveLog Australasia – Avstralija

Potapljač Revija - Združeno kraljestvo

Malaysia Truly Asia – Malezija

AmLeisure Media Sdn Bhd – Malezija

Adelston Media – Malezija

GoTraz – Malezija

Jom Naredi to zdaj – Malezija

Potovalni vodnik – Malezija

Ostanite povezani

Spremljajte nas za najnovejše posodobitve, napovedi govorcev in vpoglede v zakulisje:

📱 Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn: @mideexpo

📺 YouTube: aeeexpo

🌐 Spletna stran: www.asiaevents.com.my

O organizatorjuAsiaEvents Exsic (AEE) je gonilna sila MIDE, z več kot 28 let izkušenj na področju razstav, medijev, prostega časa in gostinstva. AEE ima dokazane izkušnje pri organizaciji uspešnih lokalnih in mednarodnih sejmov ter je bil za svoj prispevek k poslovnim dogodkom in turizmu v Maleziji prejel številne nagrade.