Maldives Master lansiranje leta 2025

Podjetje Master Liveaboards je napovedalo prihod svojega novega plovila na Maldive v začetku leta 2025, Maldives Master – zamenjava za priljubljenega Blue Voyagerja, ki je na žalost zgorel med vzdrževalnim dokom.

O Mojster Maldivov je 42-metrsko plovilo, ki se ponaša z dvema prostornima fiksnima dvoposteljnima kabinama, osmimi spremenljivimi dvojnimi/zakonskimi kabinami in dvema enojnima kabinama, ki sprejme 26 gostov. Ima notranjo jedilnico, bar, sky lounge in zunanji jacuzzi. Senčen zunanji salon najdete na srednji palubi in štiri različne sončne ploščadi – razgledno ploščad na sprednji strani srednje palube in zgornje palube, odprto palubo na zgornji palubi in ocean krov na krmi čolna, vse nudi udobne sedeže in ležalnike.

Prostorne kabine na Maldives Master

Oceanska paluba je edinstvena lastnost, ki gostom omogoča sprostitev na prostem, medtem ko so blizu vode. Ob številnih večerih bodo reflektorji osvetljevali vodo tik ob oceanski palubi, da bi pritegnili plankton, ki privlači mante in morske pse kitovce. Hranjenje mant in morskih psov kitovcev je bilo veliko opazovanih od blizu.

Ena najbolj izjemnih lastnosti Maldives Master je po meri izdelan dhoni (podporno plovilo za potapljanje) Blue Shadow. Ta 19-metrski dhoni je prostoren, hiter in opremljen z vsem sodobnim udobjem, ki si ga želijo potapljači. Vsak potapljač ima svojo postajo z veliko prostora za shranjevanje svoje opreme in opreme, posadka dhoni pa je pripravljena pomagati. Med potovanjem do potapljaških mest in nazaj se lahko povzpnete po majhnih stopnicah na zgornjo palubo, da uživate v soncu in osupljivih razgledih. Na glavni palubi je stranišče s prho, na zadnji palubi sta še dve ročni prhi ter ločeni posodi za izpiranje kamere in opreme. Hiter motor, dva generatorja in dva kompresorja z nitrox membranskim sistemom pomenijo, da boste uživali v prvovrstni potapljaški izkušnji na Maldivih.