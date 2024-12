Žalujoči kit ubijalec na površju z novim mladičem

Kita ubijalka, ki je leta 2018 prišla na naslovnice, ko je svojega mrtvega mladiča še naprej nosila na razdalji približno 1,600 km v očitno 17-dnevnem žalovanju, je bila opažena z novim mladičem ob pacifiški obali ZDA.

Raziskovalci iz Washingtonskega centra za raziskave kitov (CWR) pravijo, da je orka, označena kot J35, čeprav neuradno znana kot Tahlequah, rodila hčerko, vendar dodajajo, da je vedenje para povzročilo razlog za zaskrbljenost raziskovalne skupnosti.

J35 in njen mladič – že označen kot J61, kot najnovejša člana skupine J pacifiških severozahodnih ork – sta bila 20. decembra prvič videna skupaj v Puget Soundu ob zvezni državi Washington.

Tri dni pozneje je skupina znanstvenikov iz pacifiškega severozahodnega znanstvenega centra NOAA Fisheries lahko izvedla opazovanja, ki so potrdila razmerje med J35 in J61, in fotografirala spodnjo stran teleta, da bi potrdila njen spol.

"Zgodnje življenje je vedno nevarno za nova teleta, z zelo visoko stopnjo umrljivosti v prvem letu," poudarja CWR. "J35 je izkušena mati in upamo, da ji bo uspelo obdržati J61 pri življenju skozi te težke prve dni."

J61 se mora zdaj prebiti skozi zahtevne zgodnje dni življenja (Maya Sears / NMFS / NOAA)

"Težko je oceniti zdravje novorojenih ork, saj se ob prvem rojstvu zdijo grudaste in neravne," je poudarila Tamara Kelley, direktorica razvoja za drugo telo s sedežem v Washingtonu, Orca Conservancy, "toda v naslednjih nekaj tednih naj bi se tele začelo polniti in takrat bodo raziskovalci imeli jasnejšo predstavo o zdravstvenem stanju."

'Ni videti živahno'

Po podatkih NOAA Fisheries, ki izvaja fotogrametrijo in telesne meritve populacije ork, je bilo teličko najverjetneje prezgodaj skoteno. Prav tako verjame, da je bilo telesno stanje J35 ob zadnjem pregledu oktobra videti podnormalno.

»V idealnem primeru bi morale biti matere močne, z dovolj maščobe, da bi lahko zadostile zahtevam laktacije, kar je zaskrbljujoče,« pravi Orca Conservancy.

Raziskovalci so videli teleta, ki je nekaj časa ostajal pod vodo, kar je kazalo na dojenje ali poskuse dojenja, in ga tudi potiskali po glavi J35, medtem ko "ni bil videti živahen".

"Populacija kitov ubijalcev na jugu potrebuje zadosten dostop do zalog hrane, predvsem lososa, da preživi in ​​uspeva," je komentiral CWR. »Vsako rojstvo šteje in ti kiti potrebujejo dovolj rib, da lahko preživijo sebe in svoje mladiče.

"Še naprej se zavzemamo za obnovo lososa z obnovo habitatov, odstranitvijo jezov in racionalnim upravljanjem ribištva v pacifiškem severozahodu."

Orca Conservancy je poudarila, da je treba "staleže lososa obnoviti na ravni, ki bodo pomagale podpirati rast populacije."

