Motivirana z modro svetlobo: Spoznajte hodeče korale

at 10: 45 am

Potapljači mislijo, da so korale »sedilne« – ostanejo na mestu, tako da natančno veste, kje jih najdete. Vendar pa je nova študija poudarila sposobnost koralne gobe, da tava po morskem dnu v iskanju svojega idealnega habitata – čeprav v sproščenem tempu.

Po besedah ​​avstralske znanstvene skupine, ki jo je vodil Brett Lewis iz Tehnološka univerza Queensland. Raziskovalci preiskovali majhne, ​​svobodomiselne Cycloseris cikloliti da bi izvedeli, kako in zakaj bi šlo.

Poskusi so pokazali močan pozitiven fototaktični odziv na modro svetlobo, vrsto, ki bi jo korale pričakovale v globljih peščenih slojih. Pokazal je veliko manj navdušenja nad vrsto bele svetlobe, ki jo najdemo v plitvejših površinskih vodah, kar bi lahko kazalo na nevarnost beljenja.

Prevladujočih 86.7 % gobastih koral se je usmerilo proti modri svetlobi, ko je ta osvetlila en konec laboratorijskega akvarija, medtem ko jih je le 20 % pokazalo kakršno koli navdušenje za belo svetlobo.

Gobasta korala v gibanju (QUT)

V poskusih z modro svetlobo bi se korale premikale eno do dve uri, da bi premagale razdalje do 22 cm, vendar bi se lahko trudile, da bi premagale največ 8 mm proti beli svetlobi. Če bi na obeh koncih rezervoarja hkrati svetili modra in bela luč, bi bile korale vedno povlečene proti modrini.

Visokoločljiva fotografija s časovnim zamikom je razkrila kombinacijo mehanizmov, ki jih uporablja korala za upravljanje svojega gibanja. Z napihovanjem svojih tkiv bi lahko zmanjšala trenje, povečala plovnost, da bi dvignila svoje jedro od morskega dna in povečala svojo površino za lovljenje tokov, kot je ladijsko jadro.

Ko so bila tkiva po vrsti skrčena, bi trebušne blazinice ali "noge" prispevale s prilagajanjem interakcije ali trenja s podlago, kar je omogočilo korali, da se premika naprej.

Nazadnje je bil sposoben tudi skrčiti in zasukati stranska periferna tkiva ter se pognati naprej v slogu, ki je podoben utripajočemu plavalnemu gibanju meduz.

Cycloseris cikloliti Zdi se, da izkorišča to sposobnost, ko so ga dejavniki, kot so gravitacija, tokovi ali valovi, pustili na neugodni, morda nevarno plitvi lokaciji, in želi izboljšati svoj pogled – zaradi česar so raziskovalci sklepali, da so korale bolj »nevrološko sofisticirane«, kot se je prej mislilo . The študija je bila pravkar objavljena in Plos One.

Stanjšane korale se težko razmnožujejo

Drstenje koral na grebenu Palau (Peter Mumby)

Medtem je v a Univerza v QueenslanduMed študijo, ki jo je vodila mednarodna ekipa, je izmerila uspeh naravnega drstenja koral leta 2024 in z zaskrbljenostjo ugotovila, da morajo biti posamezne korale v neposredni bližini, da se lahko uspešno razmnožujejo.

"Presenetljivo smo ugotovili, da morajo biti korale ena od druge oddaljene največ 10 m in po možnosti bližje, da pride do oploditve," je povedal vodja ekipe profesor Peter Mumby. »Vedeli smo, da korale ne morejo biti predaleč narazen, vendar smo ugotovili, da morajo biti bližje, kot smo pričakovali.

"Učinki podnebnih sprememb, kot je beljenje, ubijajo in zmanjšujejo gostoto koral, zato smo zaskrbljeni, da bodo posamezniki na koncu predaleč narazen, da bi se lahko uspešno razmnoževali."

Raziskovalci, ki so delali v Palauu v Mikroneziji, so posode postavili nad 26 koralnih kolonij na grebenu, ko so večinoma hermafroditne korale sproščale svoja jajčeca in spermo.

Eden od imetnikov jajc (Peter Mumby)

»Zabojniki so zajeli nekaj jajčec vsake korale in odplavali na površje, kjer so sledili plimi,« je povedal profesor Mumby. »Čeprav jajčeca niso mogla pobegniti, je lahko semenčica vstopila v posodo in oplodila jajčeca.

"Po eni uri odnašanja je bil zabeležen delež oplojenih jajčec za vsako vrsto koral skupaj z razdaljo do podobnih uveljavljenih koral."

Oploditev je bila v povprečju 30 %, ko so bile korale zelo blizu, vendar je padla na manj kot 10 % na razdalji 10 m. Pri 20 m je bilo skoraj nič.

"V prihodnosti bomo morda morali koralam pomagati, da nadaljujejo ta ključni del svojega življenja," je komentiral soavtor študije dr. Christopher Doropoulos iz avstralske nacionalne znanstvene agencije CSIRO.

Študijsko mesto – namizne korale na plitvih grebenih v Palauu (Peter Mumby)

»Razumevanje pomena lokalnih sosesk zagotavlja oprijemljive cilje za posege, kot je obnova koral. V idealnem primeru bi se gostota koral spremljala na pomembnih lokacijah in izvajala obnova, da bi se gostota vrnila na ravni, potrebne za uspešno razmnoževanje.

O Raziskave je objavljen v Zbornik Nacionalne akademije znanosti ZDA (PNAS).

