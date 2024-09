Slavni 'vohunski kit' umre – med izpadanjem človeških sledilcev 

Slavni kit beluga Hvaldimir, za katerega so nekoč mislili, da ga je Rusija izkoristila za vojaške obveščevalne dejavnosti in da ga je norveška javnost v zadnjih petih letih pozorno spremljala, je nenadoma poginil.

Njegova smrt, katere vzrok ni znan, se zgodi na predvečer njegove preselitve, v načrtu, ki je razdelil okoljevarstvenike, ki so v preteklih letih zagovarjali njegovo stvar.

S telesi za podporo kitov OneWhale in v zadnjem času Marine Mind, ki običajno spremljata Hvaldimirjeva gibanja, so ga nazadnje videli živega, v očitno dobrem stanju in se je potapljal v rednih intervalih, včeraj zjutraj (30. avgusta) ob obali jugozahodne Norveške blizu Stavangerja.

Obalna straža je bila obveščena, da bi zagotovila, da je pomorski promet seznanjen s Hvaldimirjevo prisotnostjo, vendar so belega kita pozneje videli lebdeti na površju dlje časa, patruljni čoln pa je prispel okoli 2.30 in ugotovil, da je mrtev.

Prijazni kit beluga (Marine Mind)

Ribiški čoln je Hvaldimirja odvlekel do pristanišča Risavika, kjer so ga pristaniške oblasti dvignile iz vode in naložile na tovornjak, dokler niso pripravili obdukcije. Hvaldimir je bil dolg več kot 4 metre in je tehtal več kot 1,200 kg.

Po besedah ​​Sebastiana Stranda, morskega biologa, ki je ustanovil Marine Mind, vzrok smrti ni bil jasen. Rekel je, da so na truplu sledi, ki pa bi jih po smrti lahko povzročila druga divjad.

"Oprema St Petersburg"

Hvaldimir je postal slaven, ko so ga aprila 2019 našli ribiči v Hammerfestu na severu Norveške. Z oprijetim pasom z oznako »Equipment St Petersburg«, ki je bil očitno zasnovan za kamero, naj bi bil pripravljen za podvodnega vohuna za ruska vojska.

Zdelo se je, da je prijazna beluga preživela velik del svojega življenja v ujetništvu. Poimenovali so ga Hvaldimir, čeprav so ga kasneje v Skandinaviji na splošno imenovali Hvaldi (hval je norveško za kita), da bi se izognili kakršnim koli povezavam z ruskim predsednikom, in pas je bil odstranjen.

Kitove beluge običajno najdemo na oddaljeni Arktiki, vendar se je zdelo, da je Hvaldimir zadovoljen z ostankom v bolj prometnih in toplejših vodah Severnega morja, lani pa se je celo podal daleč na jug do jugozahodne Švedske, kar je povzročilo dodatne pomisleke za njegovo varnost.

Hvaldimir prijazni kit beluga (OneWhale)

Dobrodelnost OneWhale je bilo zgodaj ustanovljeno za zaščito Hvaldimirja z namenom ustvariti varen rezervat kitov zanj in druge izpuščene sesalce v ujetništvu.

Julija letos je objavila, da je Norveški direktorat za ribištvo izdal dovoljenje, da se Hvaldimir preseli nazaj v arktične vode v Varangerfjord, Finnmark, blizu divje stroke, s katero bi se lahko kasneje povezal. Leti naj bi bili že dogovorjeni, ko je bila objavljena Hvaldimirjeva smrt.

Vendar so številni morski biologi pred tem trdili, da bi taka poteza ogrozila dobrobit kitov, in so se odcepili v obliko Morski um. Razkol se je odražal v norveškem tisku.

"Ni naravna smrt"

»Ne vemo še, na kakšen način je umrl, vendar je bil v zelo prometnih vodah … zato pričakujemo, da ni šlo za naravno smrt,« je izjavila ustanoviteljica OneWhale Regina Haug po novici o Hvaldimirjevi smrti.

Dobrodelna organizacija, ki je izvajala letne zdravstvene preglede beluge, je Hvaldimirja opisala kot "zdravega mladega kita brez znakov bolezni". Običajna pričakovana življenjska doba kita beluga je 35 do 50 let. "Norveške oblasti smo prosili, naj zagotovijo obdukcijo, in to so tudi pospešili," je dejal Haug.

»Zlomljeno nam je srce. Tudi mi smo jezni, saj smo se morali tako močno boriti, tako dolgo, da smo mu pomagali iz nevarnosti. In končno je bil tako blizu boljšemu življenju.

"Vendar smo jezni na tiste, ki so poskušali blokirati njegovo potezo in širiti dezinformacije ... obstaja peščica [ljudi], ki so ga želeli obdržati v pasti in preprečiti, da bi ta sladka žival prej dobila pomoč."

Sebastian Strand iz Marine Mind in drugi prostovoljci s Hvaldimirjem (Marine Mind)

»Hvaldimir ni bil le kit beluga; bil je svetilnik upanja, simbol povezanosti in opomin na globoko vez med ljudmi in naravnim svetom,« je izjavil Marine Mind's Strand.

»V zadnjih petih letih se je dotaknil življenj več deset tisoč ljudi in združil ljudi v strahu pred čudesi narave.

»Njegova prisotnost nas je poučila o pomenu ohranjanja oceanov, s tem pa nas je naučil tudi več o nas samih. Počivaj v miru, Hvaldimir. Zelo te bomo pogrešali, a nikoli pozabljeni.”

