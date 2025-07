Cornwall se poda v duh nacionalnega tedna morja

Tema bližajočega se Nacionalnega tedna morja za leto 2025 je »morsko dno pod valovi«, pravi Cornwall Wildlife Trust (CWT).

Od danes (26. julija) do nedelje, 3. avgusta, so organizirane številne dejavnosti na prostem, ki bodo ljudem pomagale uživati v morskem življenju Cornwalla in ga razumeti.

Aktivnosti, zasnovane za družine in ljudi vseh starosti, vključujejo sprehode po skalnatih bazenih, safarije z masko na travnikih z morsko travo, opazovanje delfinov z vrhov klifov in čiščenje plaže – vključno z vsaj enim s tiho diskoteko.

»S sodelovanjem nam boste pomagali spremljati in beležiti divje živali Cornwalla,« pravi CWT. »Cornwall je dom nekaterih najbogatejših morskih živali v Združenem kraljestvu, od drobnih redkih pisanih koral do orjaških morskih psov orjakov.«

Iskanje obale v zalivu Stackhouse (Matt Slater)

»Morsko okolje je žal pod vse večjim pritiskom zaradi škodljivih ribolovnih praks, razvoja na morju in onesnaževanja zaradi kmetijstva, odplak in plastike. Sklad za prostoživeče živali Cornwall upa, da bo s svojim Nacionalnim tednom morja navdihnil novo generacijo naravovarstvenikov in prostovoljcev, da ukrepajo za naravo.«

»Nacionalni teden morja ponuja vsem priložnost, da raziščejo svojo lokalno obalo in se vključijo v neverjetne skupine Your Shore po vsem Cornwallu,« pravi Katie Bellman, uradnica za sodelovanje z mornarji pri CWT. »Za vsakogar se najde nekaj, saj se po vsej grofiji odvija več kot 25 dogodkov.«

CWT je eden od 46 skladov v Združenem kraljestvu, ki skupaj sestavljajo Kraljevo društvo skladov za prostoživeče živali. Seznam Dogodki Nacionalnega tedna morja specifični za Cornwall so na voljo na spletni strani CWT.

