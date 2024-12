Razdalja ni predmet za grbavca, ki išče partnerja

Eno najdaljših znanih selitev katerega koli sesalca, presenetljivo celo za standarde široko razširjenih kitov grbavcev, je dokumentirala mednarodna skupina raziskovalcev s pomočjo državljanov znanstvenikov.

kit grbavec (Megaptera novaeangliae) Znano je, da se selitvene poti raztezajo na velike razdalje med severom in jugom, od tropskih območij razmnoževanja do hladnejših prehranjevalnih območij, vendar populacije ponavadi ostanejo vzdolžno ločene in zelo zveste svojim običajnim prehranjevalnim območjem.

Na južni polobli je znanih sedem gnezdečih populacij in do zdaj ni veljalo, da bi se med njimi veliko prekrivalo.

Družba samic

Zdaj je ekipa zabeležila, kot pravi, najdaljšo dokumentirano razdaljo med opažanji zrelega samca grbavca, ki so ga videli na prezimovališčih dveh različnih oceanskih bazenov.

Prvič so ga opazili v vzhodnem Tihem oceanu ob Kolumbiji leta 2013 in 2017, nato pa pet let kasneje v bližini Zanzibarja v jugozahodnem Indijskem oceanu, do takrat pa naj bi bil star vsaj 15 let.

Vsa opažanja so se zgodila v času gnezdenja in so pokazala kita v družbi samic. Z dvema matičnima staležema, ločenima s 120° zemljepisne dolžine, je bila razdalja, ki jo je moral kit prehoditi med njima, najmanj 13,046 km.

Državljani-znanstveniki in znanstveni raziskovalci so prispevali k študiji s številnimi fotografijami, poslanimi na spletno stran Srečni kit, ki identificira živali po njihovih posameznih metljajih in ima bazo podatkov, ki vsebuje več kot 100,000 slik

Znanstveniki pravijo, da so izjemno selitev morda spodbudile podnebne spremembe, ki izčrpavajo zaloge krila, s katerim se kiti hranijo. Vendar pa druga teorija pravi, da je populacija kitov še naprej okrevala od moratorija za lov v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ki ga je upoštevala večina držav, samcem morda postalo težje tekmovati, da bi našli primerno samico na svojih običajnih območjih.

Raziskovalka kitov Ekaterina Kalashnikova

Dr Ekaterina Kalašnikova iz Tanzanijski program za kite in delfine je vodila študijo in pravi, da kitovo potovanje predstavlja najdaljšo razdaljo, ki so jo kadar koli zabeležili pri potovanju kita grbavca.

Študija naj bi poudarila pomen "čezmejnih raziskovalnih prizadevanj in državljanske znanosti za razumevanje potencialnih dejavnikov in vpliva na prebivalstvo medoceanskih gibanj kitov grbavcev". Objavljeno je v žurnalu Kraljevo društvo Odprto znanost.

