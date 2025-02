Potapljači, divje ribe vedo, kdo ste!

Ribe, ki jih potapljači srečajo v naravi, nas lahko ločijo – če jim pomagamo z nekaj vizualnimi namigi, kot je barva naše potapljaške opreme.

To je ugotovitev nove študije Inštituta Max Planck za vedenje živali (MPI-AB) v Nemčiji, ki so ga navdihnile izkušnje njenih znanstvenih potapljačev na sredozemski raziskovalni postaji na Korziki.

Na neki točki v vsaki poljski sezoni so potapljači ugotovili, da jim divje ribe sledijo in ukradejo hrano, namenjeno kot nagrada za eksperimente. Videti je bilo, da so posamezne ribe prepoznale katerega koli potapljača, ki je prej nosil hrano, in sledile samo temu potapljaču, druge pa ignorirale.

Vendar so bile pretekle raziskave sposobnosti rib za razlikovanje posameznih ljudi zelo omejene.

Izkazalo se je, da v ujetništvu vzrejeni lokostrelec prepozna računalnik-generirane podobe človeških obrazov v laboratorijskih poskusih, "vendar se nihče nikoli ni vprašal, ali imajo divje ribe sposobnost ali dejansko motivacijo, da nas prepoznajo, ko vstopimo v njihov podvodni svet," pravi soavtor nove študije doktorski študent MPI-AB Maëlan Tomasek z univerze Clermont Auvergne v Franciji.

Voljni prostovoljci

Znanstveniki so izvedli vrsto poskusov v odprti vodi na globini 8 m, pri čemer so ribe sodelovale v študiji kot "voljne prostovoljke, ki so lahko prihajale in odhajale, ko so želele", ugotavlja soavtorica in študentka MPI-AB Katinka Soller.

V prvi poskusni fazi je Soller ribe »uril«, da bi pritegnil njihovo pozornost, medtem ko je nosil svetlo rdeč jopič, in jih hranil med plavanjem na razdalji 50 metrov.

Sčasoma je odstranila vpadljive znake, dokler ni nosila le navadne potapljaške opreme. Hrano je skrivala in hranila samo tiste ribe, ki so ji sledile celih 50 m.

Od desetin ribjih vrst, ki naseljujejo morsko postajo, sta se zlasti dve vrsti orade prostovoljno vključili v trening sej, ki presenetijo znanstvenike s svojo radovednostjo in voljo do učenja.

»Ko sem vstopil v vodo, je bilo nekaj sekund, preden jih bom videl, kako plavajo proti meni in na videz prihajajo od nikoder,« pravi Soller.

Isti posamezniki so se dan za dnem udeleževali sej in postali tako domači, da jim je lahko dala imena, kot je »Bernie z dvema sijočima srebrnima luskama na hrbtu in Alfie, ki je ugriznil iz repa.fin".

Tehtnice zavzetega učenca so Bernieja naredile prepoznavnega (MPI-AB)

Dva potapljača, različni kompleti

Po 12 dneh je bilo mogoče zanesti, da bo Sollerju sledilo približno 20 prepoznavnih rib trening plava.

Naslednja eksperimentalna faza je vključevala preizkušanje, ali lahko ribe ločijo Sollerjevo od drugega potapljača, tako da bi ona in Tomasek nosila različno obarvane neoprenske obleke in plavuti in plavati v različne smeri z istega izhodišča.

Prvi dan so ribe enako sledile obema potapljačema in se je zdelo, da se težko odločijo, katero naj zasledujejo. Vendar Tomasek ni hranil rib, ki so mu sledile, in drugi dan se je število rib, ki so sledile Sollerju, močno povečalo.

Da bi preverili, ali se ribe učijo prepoznati pravega potapljača, so se raziskovalci osredotočili na šest rib in ugotovili, da so štiri pokazale močne pozitivne krivulje učenja med potekom poskusa.

»To je odličen rezultat, ker kaže, da ribe niso sledile Katinki zgolj iz navade ali ker so bile tam druge ribe,« pravi Tomasek. "Zavedali so se obeh potapljačev, testirali so vsakega posebej in izvedeli, da je Katinka izdelala nagrado na koncu plavanja."

Barvni vid

Značilni potapljaški opremi za pomoč ribam (levo) je sledilo nošenje enakega kompleta

Znanstveniki so nato ponovili poskuse, medtem ko so nosili enako potapljaško opremo, in ugotovili, da ribe niso bile več opremljene, da bi jih ločile. »Skoraj vse ribe imajo barvni vid, zato ni presenetljivo, da se je orada naučila prepoznati pravega potapljača na podlagi barvnih madežev na telesu,« pravi Tomasek.

Človeški potapljači počnejo približno enako, poudarja: »Obrazi so zaradi potapljanja popačeni maske, zato se običajno zanašamo na razlike med neoprenskimi oblekami, plavuti ali druge dele orodja, da se prepoznajo.« Če bi imeli več časa, znanstveniki verjamejo, da bi se ribe morda naučile razlikovati potapljače z uporabo subtilnejših človeških lastnosti, kot so lasje ali roke.

"Opazili smo jih že, kako se približujejo našim obrazom in natančno preiskujejo naša telesa," pravi Soller. "Bilo je, kot da nas preučujejo, ne obratno."

"Ni me presenetljivo, da lahko te živali, ki krmarijo po zapletenem svetu in vsako minuto komunicirajo z nešteto različnimi vrstami, prepoznajo ljudi na podlagi vizualnih znakov," pravi višji avtor Alex Jordan, ki vodi skupino pri MPI-AB.

»Predvidevam, da je najbolj presenetljivo, da bi bili presenečeni, da lahko. Nakazuje, da morda podcenjujemo zmogljivosti naših podvodnih bratrancev."

»Morda bi bilo nenavadno razmišljati o ljudeh, ki delijo vez z živaljo, kot je riba, ki sedi tako daleč od nas na evolucijskem drevesu, česar intuitivno ne razumemo,« zaključuje Tomasek.

»Toda odnosi med človekom in živaljo lahko premagajo milijone let evolucijske razdalje, če se trudimo biti pozorni. Zdaj vemo, da nas vidijo, čas je, da mi vidimo njih.” Študija ima pravkar objavljeno v reviji Pisma iz biologije.

