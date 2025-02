DNK to dokazuje: Orke ubijajo zaradi jeter belega morskega psa

V začetku 1918-a, Divernet / Potapljač revija tekla ekskluzivna zgodba strokovnjak za morske pse Richard Peirce. Vseboval je ostro opozorilo: turizem, ki temelji na potapljanju v kletkah z velikimi belci v Južni Afriki, je bil ogrožen, ker so orke, ki imajo okus po jetrih morskega psa, morske pse ubijale ali odganjale.

Dve posebni orki, imenovani Port in Starboard, sta sprožili vladavino terorja nad tem, kar je vedno veljalo za največjega plenilca. Za nekatere, ki so vključeni v donosno industrijo potapljanja z morskimi psi, je bil predlog boleč sprejeti.

Orca (Isabella Reeves / Univerza Flinders)

Sedaj, sedem let kasneje in ko je velikih belih morskih psov še vedno malo ob Južni Afriki, so dokazi DNK prvič potrdili, da je bila orka odgovorna za lov in umor belega morskega psa zaradi njegovih jeter.

Tokrat se je incident zgodil v Avstraliji. Priče so videle več kitov ubijalcev (orcinus orca), vključno z dvema lokalno priznanima posameznikoma, imenovanima Bent Tip in Ripple, leta 2023 ujamejo velik plen v zalivu Bridgewater blizu Portlanda v Viktoriji.

Dva dni pozneje truplo 4.7-metrskega belega morskega psa (Carcharodon carcharias) je naplavilo na obalo in državni ribiški uradniki so ga pobrali za preiskavo.

Truplo belega morskega psa je naplavilo v Portland (Ben Johnson / Portland Bait & Tackle)

Štiri ugrizne rane

Pravkar objavljeno študijo o morskem psu je vodila znanstvena ekipa univerze Flinders, ki je analizirala brise štirih značilnih ugriznih ran na trupu.

Dokaz je bil tam v DNK, ko so brise sekvencirali za genski material, ki ga je pustil plenilec. Orka je pojedla sredino morskega psa, kjer so bila nekoč prehransko bogata jetra, ostale tri rane pa so razkrile DNK mrhovinarja širokonosih morskih psov s sedmimi škrgami. Manjkali so tudi prebavni in reproduktivni organi velikega belca.

Analiza temelji na anekdotičnih dokazih o plenjenju ork na velike bele in druge vrste morskih psov v Južni Afriki in tudi v Kaliforniji.

"Te ugotovitve zagotavljajo prepričljive dokaze o plenjenju kitov ubijalcev na bele morske pse v avstralskih vodah, z močnim znakom selektivnega uživanja jeter," pravi glavna avtorica študije Isabella Reeves, doktorska kandidatka pri univerzitetni skupini za ekologijo južnih morskih psov in raziskovalnem centru za kitove in cetacean West Australia (CETREC).

"To nakazuje, da so lahko takšni plenilski dogodki bolj razširjeni in razširjeni po vsem svetu, kot se je prej verjelo."

Infografika študije univerze Flinders (Emma Luck)

Drugi morski psi

V Avstraliji so občasno opazili, da so orke plenile modrega morskega psa, morskega prašiča, kratkoplavutega maka, kopeli in tigrastega morskega psa, vendar pred tem ni bilo dokazanih umorov velikih belih psov.

"Dokazi kažejo, da so beli morski psi, ki so bili razseljeni ali neposredno ubiti zaradi plenjenja kitov ubijalcev v Južni Afriki, povzročili kaskadne spremembe v širšem morskem ekosistemu," je komentiral sovoditelj Adam Miller, izredni profesor na Flindersu.

»Vemo, da so beli morski psi ključni regulatorji strukture in funkcij ekosistema, zato je zelo pomembno, da ohranimo te vrhunske plenilce. Zato je pomembno, da spremljamo te vrste interakcij v avstralskih vodah, kjer je to mogoče.«

Nova študija je objavljeno v Ekologija in razvoj.

