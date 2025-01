Egipčani pospešeno reagirajo na smrtni dogodek z morskim psom

at

at 8: 00 am

V enem tednu po nesreči s smrtnim izidom, v katero sta bila vpletena turist in morski pes v letovišču Marsa Alam ob Rdečem morju 29. decembra, je znanstveni odbor Egipta Nacionalni inštitut za oceanografijo in ribištvo (NIOF) je izdal svoje "končno poročilo" o tej zadevi.

Žrtvi sta bila dva italijanska turista: 48-letni Gianluca Di Gioia je umrl, medtem ko je 69-letni Peppino Fappani, ki mu je poskušal pomagati, utrpel ugrize po rokah in nogah, vendar ni bil huje poškodovan. Moški so vstopili v morje v bližini pomola letovišča Safaya, vendar zunaj določenega območja za plavanje, in incident je bil prijavljen on Divernet.

Zdaj naj bi bil odgovoren morski pes mako, od tega dve vrsti, kratkoplavuti (Isurus oxyrinchus) in dolgoplavut (Isurus paucus), najdemo jih v Rdečem morju, vendar redko v bližini plaž. Obema globalno grozi izumrtje.

Poročilo NIOF izjavlja, da incident, čeprav redek, "ni bil nepričakovan" glede na prisotnost naravno roparskih morskih psov, zlasti v plitvih obalnih območjih Rdečega morja, glede na povzetke v Egipt neodvisen.

Agresivno vedenje maka so pripisali prekomernemu ribolovu s čolni v naravnih rezervatih Rdečega morja in zunaj njih ter njegovemu škodljivemu učinku na zaloge plena, od katerega so odvisni morski psi.

"Obstajajo trdni dokazi, da ta incident ni naključen, in tudi če bo ta ribolov popolnoma prepovedan, se bodo morski psi napadli še mnogo let, dokler se naravni staleži rib ne nadomestijo," navaja poročilo.

Opozarja tudi na nevarnost, da se ljudem dovoli plavati na prepovedanih območjih, in nakazuje, da je v tem primeru morskega psa k lovu spodbudila prisotnost tropa delfinov.

Vrtavkasti delfini Rdečega morja (Aleksander Vasenin)

Dejstvo, da je bila žrtev napadena, vendar njegovo telo ni bilo zaužito, naj bi bilo pomembno, saj naj bi verjetno odražalo, da se je morski pes instinktivno branil pred tem, kar je videl kot vdor v njegovo ozemlje prehranjevanja.

Moške je napadel vsaj petkrat, kar pomeni, da je bil v blaznosti zaradi pomanjkanja plena.

Priporočila

Poročilo pojasnjuje, da je treba v sodelovanju z vladnimi agencijami in turističnim sektorjem opraviti nadaljnje obsežne raziskave vedenja morskih psov, vsebuje pa tudi sklop priporočil, namenjenih zmanjšanju nadaljnjih incidentov in izboljšanju varnostnih in varnostnih ukrepov na turističnih plažah.

Ti vključujejo vzpostavitev znanstvenega enoletnega programa spremljanja morskih psov na obalnih območjih z uporabo najnovejših tehnik sledenja; delavnice ozaveščanja o morskih psih za lastnike turističnih projektov in kapitane čolnov; ter znanstvene štipendije in podiplomski programi za pripravo strokovnjakov za vedenje morskih psov in drugih "nevarnih morskih organizmov".

Odbor za obvladovanje kriz zaradi morskih psov je treba oblikovati iz predstavnikov guvernerja Rdečega morja, Agencije za okoljske zadeve, NIOF ter varnostnih in zdravstvenih organov; in postopke pomorske varnosti je treba izboljšati z usposobljenim reševalnim osebjem, prisotnim na hotelskih pomolih, ter napredno medicinsko opremo in hitrimi reševalnimi čolni, ki so takoj na voljo.

Treba je razviti načrt za ravnanje z morskimi odpadki, ureditev ribolova in boj proti onesnaževanju morja, da bi preprečili spreminjanje vedenja morskih psov in ohranili ekološko ravnovesje. Poročilo je podprlo prejšnja opozorila pred odmetavanjem živalskih trupel in organskih odpadkov z mimoidočih ladij ter privabljanjem morskih psov na obalna območja.

Kaj ni treba storiti

Uporabniki vode naj se izogibajo: kopanju brez spremstva; odrivanje daleč od obale v globokih, strmih območjih; vstop v morje ob sončnem vzhodu, sončnem zahodu ali ponoči, ko morski psi iščejo hrano; nošenje nakita ali sijočih oblačil; vstop v vodo z odprtimi ranami; in hranjenje morskih psov.

Odbor tudi priporoča oceno staležev vrst morskih psov v sodelovanju s sosednjimi državami, da bi razvili načrte upravljanja in ohranili ekološko ravnovesje.

Nadaljnji predlog je ločitev ribolovnega območja Rdečega morja od Sueškega zaliva in prepoved ribiških čolnov v vseh delih Rdečega morja od grebena Ashrafi do meje med Egiptom in Sudanom na jugu. Namesto tega bi smeli delovati zunaj egiptovskih teritorialnih voda, Veliki obrobni greben pa bi razglasili za naravni rezervat.

Di Gioiina smrt je bila prva prijava v zvezi z morskimi psi po smrti 24-letnik Ruski potapljač v Hurgadi junija 2023, ko se je srečal z morskim psom tigrom. Leta 2022 sta pri Hurgadi umrla dva turista, ki naj bi bila tudi srečanja s tigrastimi morskimi psi.

Tudi na Divernetu: Turist umrl v nesreči morskega psa v Rdečem morju, Smrt tigrastega morskega psa v Hurgadi, Za smrt je kriva samica tigrastega morskega psa