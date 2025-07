Angleški morski konjički se pojavijo v rokah mafije

Ena morska vrsta, ki to poletje v Angliji očitno uspeva, je morski konjiček, čeprav bi bili predani prostovoljci, ki so pomagali pri tej situaciji, hvaležni, če bi se drugi potapljači uprli temu, da bi se sami prepričali.

V prvem tednu julija so potapljači iz Seahorse Trust so v okviru dela na dokumentarnem filmu izvedli raziskavo na jugozahodni obali in bili presenečeni, ko so na enem mestu odkrili kar 17 morskih konjičkov. Približno polovica jih je bila samcev in večina jih je bila breja, kar je dobro znamenje za prihodnost populacije.

Strokovnjaki sklada so le enkrat prej videli večje število morskih konjičkov med enim samim potopom, kar je bil 22 zabeleženo v Studland Bayu leta 2020 ob ​​koncu karantene zaradi Covida, kot je bilo poročano na Divernet takrat. Sklad je ocenil, da ti predstavljajo manj kot polovico celotnega števila morskih konjičkov, ki so naseljevali območje, čeprav v nekaj tednih prebivalstvo se je razblinilo.

Ustanovitelj in izvršni direktor sklada Seahorse Trust, Neil Garrick-Maidment, je vodil zadnji potop in prvi opazil morske konjičke. Bil je odgovoren za to, da sta dve vrsti, bodičasti (Hipokampus guttulatus) in kratkonosni morski konjiček (H hipokampus). zaščiteno v skladu z Zakonom o divjih živalih in podeželju iz leta 2008.

Dva morska konjička, opažena na nedavnem raziskovalnem potopu (Neil Garrick-Maidment / Seahorse Trust)

Aktivno iskanje teh zaščitenih vrst s potapljanjem ali snorklanjem je nezakonito brez dovoljenj Organizacije za upravljanje morja (MMO), v skladu s katerimi lahko potapljači iz sklada Seahorse Trust delujejo. Vendar pa se vsakega potapljača, ki po naključju naleti na morskega konjička, prosi, naj poročaj o opažanju da se lahko odraža v Nacionalni bazi podatkov o morskih konjičkih (NSD).

Uspeh ekoloških privezov

Sklad Seahorse Trust je leta 1994 ustanovil Britansko raziskavo morskih konjičkov, s čimer je to najdlje trajajoča neprekinjena raziskava te vrste na svetu. Podatki o opažanjih se vnašajo v NSD, ki je del svetovne baze podatkov o morskih konjičkih.

Dejavnik, ki zdaj očitno koristi britanskim morskim konjičkom, so ekološki privezi, ki so jih namestili Seahorse Trust, Boatfolk in Studland Bay Marine Partnership, da bi preprečili škodo na habitatih morske trave zaradi sider in verig čolnov.

Eko-privezi uporabljajo elastične dvižne vrvi namesto verig in se dvigajo skupaj s plimo, da preprečijo upor po morskem dnu. Sistem je drag, saj vzdrževanje stane približno 100,000 funtov na leto, čeprav stroški priveza za uporabnike čolnov in donacije pomagajo pokriti stroške.

