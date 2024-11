Ribe, ki imajo okus po nogah, glavah in bradah

Če ste med potapljanjem videli morskega robana, boste vedeli, da ima ta "hodeča" riba niz šestih nog, ki se hitro premikajo skupaj, da jo poženejo po morskem dnu.

Raziskovalci na Univerzi Harvard so zdaj nakazali, da so se pri nekaterih morskih robidnicah te noge, ki so pravzaprav podaljški prsnih plavuti, razvile tako, da opravljajo veliko več kot ležanje – vključno z 'okušanjem' hrane.

Delo za razkritje pripomočkov za hojo morskih robinov kot čutnih organov je opravil univerzitetni oddelek za molekularno in celično biologijo v sodelovanju z univerzo Stanford.

Med hojo po mehkem morskem dnu so opazili, da so se morski robini ustavili in praskali po gladini, da bi izkopali zakopan plen, kot so školjke, in ugotovili so, da so njihove noge občutljive na mehanske in kemične dražljaje. Ko so znanstveniki zakopali kapsule s posameznimi kemikalijami, so jih ribe zlahka našle.

Prionotus scitulus (Anik Grearson)

Med študijo je v laboratorij po naključju prispela sveža pošiljka morskih robinov in znanstveniki so bili presenečeni, ko so ugotovili, da vsem manjka ta spretnost – dokler niso ugotovili, da so novoprispele vrste druge vrste morskih robinov.

Tisti, ki so jih študirali, Prionotus carolinus ali severni morski robin, je imel noge v obliki lopate, prekrite z izrastki, imenovanimi papile, podobno človeškim brbončicam, medtem ko ribe, ki ne kopajo, P evolans (progasti morski robin) je imel paličaste noge s št papile. Noge so uporabljali samo za premikanje in mehansko tipanje.

Papile so relativno nov evolucijski razvoj, pravijo znanstveniki. Severne morske robove najdemo le v zahodnem Atlantiku, vse vrste morskih robinov pa so tesno povezane z morskimi robini.

Morski robini bi lahko služili kot evolucijski model za razvoj lastnosti, saj se genetski transkripcijski faktorji, ki nadzorujejo razvoj njihovih nog, nahajajo tudi v udih drugih živali – vključno z ljudmi.

Druga študija je podrobno preučila dejavnike genske transkripcije, vključene v razvoj nenavadne lastnosti morskih robinov, in raziskovalcem je uspelo ustvariti hibride obeh vrst. Študije so bile objavljene v Trenutna Biology tukaj in tukaj.

Slepa jamska riba

Slepi Astyanax mexicanus, v jamah živeča mehiška tetra (H Zell)

Medtem je bilo ugotovljeno, da vrsta slepe jamske ribe nadoknadi pomanjkanje vida s povečanjem števila in lokacije brbončic od notranjosti ust do glave in brade.

Bledo rožnata, skoraj prosojna mehiška tetra (Astyanax mexicanus) se je razvil v slepe v jamah Pachon in Tinaja v severovzhodni Mehiki, kjer bi bil vid v temnem okolju izgubljen. Pri tej vrsti je ostal le šibek obris očesnih votlin, čeprav je drugače podoben srebrni, videči ribi, ki jo najdemo nad zemljo.

Znanstveniki so že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja ugotovili, da imajo nekatere populacije slepih jamskih rib dodatne brbončice na glavi in ​​bradi, vendar genetski procesi, ki so to povzročili, še niso bili raziskani.

Zdaj so biologi z Univerze v Cincinnatiju ugotovili, da je število brbončic ob rojstvu podobno kot pri površinskih ribah, vendar se dodatne brbončice pojavijo po petem mesecu in so se pojavljale še pri 18 mesecih, kar je največja starost rib v ujetništvu.

Ko se pojavijo te brbončice, ribe pridobijo ostrejši občutek za okus – kar pomeni, da kažejo manj zanimanja za uživanje žive hrane in več za navidezno neprivlačne vire prehrane, kot je netopirjev gvano.

Ekipa zdaj proučuje, kateri drugi okusi so najbolj všeč tem slepim ribam. Njihova študija je objavljena v reviji Komunikacija Biologija.

