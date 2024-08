Leteče špagetne pošasti med redkostmi globokomorskih gora

V enomesečni ekspediciji pod vodstvom Schmidtov oceanski inštitut (SOI).

Odkritja so bila narejena vzdolž grebena Nazca, 1,450 km od obale Čila, z uporabo opreme za odmev z več žarki z raziskovalnega plovila Falkor za kartiranje območja in njegovo podrobnejše raziskovanje z ROV SuBastian.

Upravlja nadzornik ROV Michael Rae SuBastian iz kontrolne sobe misije (Misha Vallejo Prut / Schmidt Ocean Institute)

Znanstveniki so v visoki ločljivosti preslikali še neimenovano podvodno goro, ki pokriva površino približno 70 kvadratnih kilometrov, in ugotovili, da se je dvignila več kot 3 kilometre od morskega dna, od globine 4.1 kilometra do slabega 1 kilometra od površja.

Ko je 4.5 km ocenjeno SuBastian izvedel raziskovalni potop na enem od njegovih grebenov in naletel na vrtove gob in starodavne korale.

Ekipa je prav tako preslikala in raziskala devet drugih trenutno nezaščitenih podvodnih gora, od katerih je ena skrivala tisto, kar je bilo opisano kot neokrnjen 800 kvadratnih metrov velik globokomorski koralni vrt, ki so ga kolonizirala bitja, kot so skalnate ribe, krhke zvezde in kraljevi raki.

Koralni vrtovi s krhkimi zvezdami, anemonami in Pentaceros Richardsoni in Helicolenus lengerichi ribe (ROV SuBastian / Schmidtov oceanski inštitut)

Poecilasma kraljeva rakovica (ROV SuBastian / Schmidtov oceanski inštitut)



zlata korala (Krizogorgija) Z Uroptihus čepeč jastog, bentoški Lyrocteis ctenofor in Kaliaster morska zvezda (ROV SuBastian / Schmidtov oceanski inštitut)

Ekipa je posnela tudi prvi posnetek kamere v živo Promachoteuthis lignji. Ta rod je tako redek, da so bile doslej opisane samo tri vrste na podlagi nekaj mrtvih vzorcev, najdenih v mrežah, več v poznem 19. stoletju.

Prvi posnetek v živo Promachoteuthis lignji (ROV SuBastian / Schmidtov oceanski inštitut)

Med drugimi redkostmi je bil prvi Casper hobotnica videti v južnem Pacifiku. Leta 2016 odkrita modra hobotnica še ni bilo znanstveno opisano ali uradno poimenovano, videli pa so ga na globini 4,443 m. Tudi nagrajeni ogledi sta bili dve Bathyphysa sifonoforji, aka "leteče špagetne pošasti".

Prvič "Casper" hobotnica je bil viden v južnem Tihem oceanu (ROV SuBastian / Schmidtov oceanski inštitut)

morska krastača (Chaunacops coloratus) s pektoralom plavuti pritrjen na kamen in pesek (ROV SuBastian / Schmidtov oceanski inštitut)

Velika bambusova korala, ki drži bentoške ctenofore, morske školjke, morsko zvezdo in ophiuroide (ROV SuBastian / Schmidtov oceanski inštitut)

Tako Nazca kot sosednji greben Salas y Gómez se trenutno obravnavata za določitev zaščitenega morskega območja odprtega morja.

To je bila letošnja tretja odprava SOI na grebenih Nazca in Salas y Gómez, pri čemer je zdaj raziskanih okoli 25 podvodnih gora. prejšnja potovanja v januarju in februarju so dokumentirala več kot 150 prej neznanih vrst, pa tudi razširitve območja za živali, za katere prej ni bilo znano, da tam živijo.

Še neimenovana podvodna gora – predlog posadke je v obravnavi (Schmidtov oceanski inštitut)

Bubblegum coral (Paragorgia), prekrita z Mida dotikom (rumena Parazoanthidae) (ROV SuBastian / Schmidtov oceanski inštitut)

Počepeč jastog v rodu Sternotylus, za katero velja, da je na novo identificirana vrsta (ROV SuBastian / Schmidtov oceanski inštitut)

Pred odpravami je bilo znanih 1,019 vrst, ki živijo v tem delu Pacifika, vendar je to število zdaj preseglo 1,300 in še vedno raste.

Ugotovitve bodo poslane na Oceanski popis, mednarodno zavezništvo, ki ga vodita Nippon Foundation in Nekton za pospešitev odkrivanja in zaščite življenja v oceanih.

Njegovi raziskovalci in hidrografi iz Centra za kartiranje obale in oceanov / Skupnega hidrografskega centra pri Univerza v New Hampshiru bili prisotni na odpravi, slednja je opravila kartiranje.

»Odkritje nove podvodne gore, visoke skoraj 2 milji – skoraj štirikrat višje od Burj Khalife – z živahnim ekosistemom je bilo zelo razburljivo,« je povedala soglavna znanstvenica in izvršna direktorica SOI dr. Jyotika Virmani.

»Samo 26 % morskega dna je bilo preslikanega v to visoko ločljivost in vsaka odprava na Falkor osredotoča malo več na neznano morsko dno in življenje na našem domačem planetu.«

Tudi na Divernetu: 100 DOMNEVNIH NOVIH VRST NAJDENIH GLOBOKO V ČILU, PREPOZNANE 4 NOVE VRSTE GLOBOKOMORSKIH HOBOTNIC, GLOBOKE HOBOTNICE NA "ROBU ČLOVEŠKE DOMIŠLJIJE", V PODZEMLJE: NAJDEL NOV EKOSISTEM POD KAJILCI