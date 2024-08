Presenečenje velikih belih morskih psov, 3-stranski split

Nova orodja za določanje zaporedja genov so pravkar odklenila dobro varovano skrivnost – da obstajajo tri različne vrste velikega belega morskega psa in da se na njihovo žalost običajno ne mešajo.

Beli morski psi, ki naseljujejo severni Pacifik, se razlikujejo od tistih v južnem Tihem oceanu in Indijskem oceanu – in obe skupini se razlikujeta od tistih v severnem Atlantiku in Sredozemlju.

Čeprav še vedno vsi pripadajo vrsti Carcharadon carcharias tri skupine so bile fizično ločene v "Predzadnjem ledeniškem obdobju" med 240,000 do 130,000 leti. V tej ledeni dobi so morske gladine in temperature vode padle in nato narasle, oceanski tokovi pa so se spremenili, kar je ustvarilo nevidne ovire za selitev morskih psov.

Vsaka skupina je razvila svoj poseben genetski profil in ostaja izolirana od drugih, ko gre za vzrejo. Ko se ta proces nadaljuje in če vsaka skupina preživi, ​​se bo sčasoma razvila v ločeno vrsto.

Raziskovalci iz Severna univerza na Norveškem, ki sta ga vodila profesorja Galice Hoarau in Leslie Noble, sodelovala z mednarodno znanstveno skupino pri preučevanju velikih belih morskih psov v, kot pravijo, podrobnosti brez primere.

Pregledali so 106 vzorcev in uporabili genetske označevalce, imenovane SNP (enojni nukleotidni polimorfizmi), da so določili zaporedje celotnih genomov 17 izmed njih, skupaj z izbranimi deli genomov drugih.

Vsakega morskega psa je bilo mogoče zlahka prepoznati kot pripadnika ene od treh populacij – z eno izjemo, enim samim hibridnim morskim psom, ki je pokazal kombinacijo indo-pacifiških in severnopacifiških genov.

Grožnje za morske pse

Genetska divergenca, ki izvira iz predzadnjega ledeniškega obdobja, je bila že opažena pri številnih vrstah. "Ista vrsta divergence je bila na primer istočasno ugotovljena pri mantah okoli Južne Afrike," pravi profesor Hoarau.

Toda ugotovitev je zaskrbljujoča za bele morske pse, saj je vsaka skupina odvisna od manjše skupine, da prenese svoje gene, kot je bilo prej ugotovljeno, in izguba katere koli skupine bi iz skupine odstranila gene, za katere je malo verjetno, da bi preživeli drugje.

Ekipa Nord: prof. Galice Hoarau, prof. Leslie Noble, Isabel Wagner in Martina Kopp (Univerza Nord)

Svetovna populacija belega morskega psa naj bi se v zadnjega pol stoletja skoraj prepolovila. Populacija v Sredozemlju še naprej strmo upada, saj morski psi postajajo prilov v ribištvu, njihov naravni plen, tuni in tjulnji, se zmanjšujejo, onesnaženost pa se povečuje.

Okoli Cape Towna v Južni Afriki in ob Kaliforniji je lokalno prebivalstvo propadlo zaradi plenjenja ork, nezakonitega rezanja plavuti morskim psom in podnebnih sprememb, medtem ko so okoli Avstralije in vzhodnega Capa v Južni Afriki ukrepi proti morskim psom, namenjeni temu, da jih odvrnejo od plaž, mnoge ubili.

Trenutni kažipoti

Med selitvami se domneva, da posamezni morski psi uporabljajo glavne oceanske tokove kot smerokaze, se držijo določenih območij in potencialno ohranjajo svojo ločitev.

»Zadnje delo kaže na podnebne spremembe, ki spreminjajo več oceanskih tokov, z napovedano prelomno točko, da se bo njihova moč in položaj spremenil v manj kot 50 letih,« pravi profesor Noble.

»Če bi se te ovire spremenile, bi se rodovi lahko pogosteje križali, vendar naše ugotovitve kažejo, da potomci morda ne bodo sposobni preživeti. Če to dodamo k drugim izzivom, bodo obeti za tega vrhunskega plenilca in njegove ekosisteme brez preusmerjenega upravljanja ohranjanja videti manj kot obetavni.«

Profesor Noble pravi, da smo z uporabo novih orodij "in sodelovanjem z raziskovalci morskih psov po vsem svetu ustvarili prvi resnično globalni pogled na povezljivost v populaciji belih morskih psov". Zdaj ekipa upa, da bo orodje mogoče uporabiti za preučevanje vrste drugih vrst morskih psov. Študija je objavljena v Trenutna Biology.

Tudi na Divernetu: Osamljena orka je v 2 minutah ubila velikega belega morskega psa, Število velikih belih morskih psov v Kaliforniji se je povečalo, Ko lovec postane plen, 'Nenavadni' beli morski pes je verjetno prvi živi novorojenček v zgodovini