Mornarica je na Azorih izpustila 6 obnovljenih želv

Kraljeva mornarica je v tople atlantske vode vrnila šest redkih želv karate, ki so bile ozdravljene, potem ko jih je pred približno 20 meseci naplavilo na obale Združenega kraljestva v stanju "prehladnega šoka".

Posadka patruljne ladje HMS Medway jih je izpustila ob Azorih, medtem ko je bila na poti iz Plymoutha v Karibe, da bi podprla mednarodne operacije za boj proti tihotapljenju mamil in pomagala otoškim skupnostim, ki jih je prizadel orkan.

V prvih mesecih leta 2023, Divernet je poročal o poplavi hladno šokirane želve nasedli v Združenem kraljestvu. Takrat so pol ducata mladičev s karibske ali vzhodne obale ZDA odnesli močni vetrovi in ​​atlantski tokovi. Umrli bi, če jih ne bi naplavili in rešili.

Bližnji posnetek ene od želv (Kraljeva mornarica)

Pet jih je prišlo na obalo v Cornwallu in Devonu, zanje pa je poskrbelo osebje Newquay's Akvarij Blue Reef, medtem ko je šestemu zdravje povrnil Morski živalski vrt Anglesey potem ko so ga našli na otoški plaži.

"Vse želve so prispele v oslabljenem stanju - v mnogih primerih nismo bili prepričani, ali bodo preživele čez noč," je povedal kustos skupine Blue Reef Aquarium Steve Matchett.

»Vsi so bili dehidrirani in shujšani. To je posledica dolgotrajnega prehlada in nezmožnosti pravilnega hranjenja/delovanja. Vsi so uspevali, ko smo jih spravili čez začetne faze.”

Šolanje oskrbe osebja akvarija Blue Reef za prostovoljne oskrbnike želv RN, podporočnik Adam Whitelaw in inženirski tehnik Ryan Brooks (Kraljeva mornarica)

Ko je prišel čas za repatriacijo želv – po imenu Jason, Gordon, Perran, Hayle, Holly in Tonni – je kraljeva mornarica ponudila svojo pomoč in jih naložila na krov Medway v zabojih poleg običajnega tovora zalog hrane, rezervnih delov za stroje in kompletov za pomoč ob nesrečah.

Posadka se zbere za ogled izpusta želve (Kraljeva mornarica)

Želve na krovu niso potrebovale hranjenja, le posode so bile čiste in temperatura vode nad 20 °C. Eden od dveh mornarjev, ki sta se prostovoljno javila kot začasna oskrbnika želve, inženirski tehnik Ryan Brooks, ju je opisal kot "presenetljivo nizko vzdrževanje".

"Vse, kar moramo storiti, je zagotoviti, da so njihove kletke čiste in da so želve same srečne, udobne in vlažne – da se ne izsušijo ali trpijo za bolečimi točkami – kar v bistvu pomeni, da jih pregledamo dvakrat na dan," je rekel.

Nazaj na morje

MedwayNjegova posadka se je zbrala na pilotski palubi, da bi opazovala vrnitev želv v morje ob Azorih. "Kot poklicni pomorščaki si mnogi od nas želijo storiti vse, kar je v naši moči, da bi zmanjšali izgubo biotske raznovrstnosti na morju," je dejal višji svetovalec za varstvo okolja v morju RN Rod Jones.

Konec potovanja želve karate proti zahodu (Kraljeva mornarica)

"Srečanje z morskimi prostoživečimi živalmi je eden največjih užitkov pomorske plovbe in če lahko pomagamo, čeprav v majhni meri, da bo to v prihodnosti bolj verjetno, smo veseli, da lahko to storimo."

"To je tisto, kar si prizadevamo že od prvega dne," je dejala Frankie Hobro, lastnica morskega živalskega vrta Anglesey, ko je bila pobrana Tonni, želva, ki jo je zdravil. »Navdušeni smo in malce čustveni na srečen način.

»Tudi ona je v zelo, zelo varnih rokah. Čudovito je videti, kako entuziastična in navdušena je posadka mornarice in kako navdušeni so skrbeti za te želve – čudovito je.”

