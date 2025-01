Tolažba za smrt teleta Orca – vendar ne za J35

Samica teleta, ki jo je pred kratkim skotila orka Tahlequah v Puget Soundu v Washingtonu, je poginila – in poročajo, da bo žalujoča mati truplo zadržala pri sebi, kot je znano storila s prejšnjim mrtvim teletom pred sedmimi leti.

Raziskovalci Centra za raziskave kitov (CWR) so poročali, da je mati, uradno označena kot J35 med J pod pacifiških severozahodnih kitov ubijalcev, rodila – vendar so tudi opozorili, da sta njeno vedenje in obnašanje njenega mladiča J61 povzročila skrbi za zdravje, Kot je Divernet poročali 27. decembra.

»Smrt J61 je še posebej uničujoča, ne samo zato, ker je bila samica, ki bi lahko nekega dne potencialno vodila lastno matrilino, ampak tudi glede na zgodovino njene matere J35, ki je zdaj izgubila dva od štirih dokumentiranih telet – oba so bile ženske,« je izjavil CWR.

Orca J35 ni preživela (Maya Sears)

Dodalo je, da so J35 prvič opazili, kako uporablja svoj govorniški oder ali a fin nositi truplo J61 na novoletni dan. Za takšno žalovanje je bilo znano, čeprav so njena dejanja leta 2018, ko je 1,600 dni na ta način premagala razdaljo 17 km, pritegnila mednarodno pozornost, ker so bila tako ekstremna.

Stroki kitov ubijalcev so razširjene družine, ki ostanejo skupaj vse življenje. Žalujoče matere lahko še bolj izrazijo svoja čustva tako, da spremenijo svoje klice, zmanjšajo vnos hrane ali upočasnijo svoje gibanje, medtem ko druge orke v tropu pogosto ostanejo blizu in nudijo podporo.

Pomanjkanje lososa

Prvo tele J35 ima zdaj 14 let, živ pa je tudi njen tretji, rojen leta 2020. So del kritično ogrožene populacije južnih kitov ubijalcev (SRKW), ki trpi zaradi pomanjkanja zalog lososa Chinook, ki je njihov glavni vir hrane, skupaj z učinki onesnaževanja, hrupa plovil in podnebnih sprememb.

Populacija se je zmanjšala na 75, vključno z domnevno samo 23 samicami za vzrejo.

Ribištvo NOAA je pred tem poročal, da je bilo telesno stanje J35 videti 'podnormalno', kar kaže na to, da morda ni bila sposobna shraniti dovolj maščobe za uspešno laktacijo in da je bilo tele verjetno skoteno prezgodaj in ni bilo videti živahno.

Vendar so bili razlogi za tolažbo zaradi izgube J35 na zadnji dan leta 2024 s potrditvijo rojstva druge orke SRKW, označene z J62. Videti med številnimi odraslimi samicami, njegov spol in identiteto matere še ni bilo mogoče ugotoviti. "Tele je bilo fizično in vedenjsko normalno," je poročal CWS.

Raziskovalci nameravajo opraviti nadaljnja opazovanja tako J35 kot novega teleta J62, če bodo pogoji in gibanje ork to dopuščali.

