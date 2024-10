Pink seafans prvič vzrejen v Veliki Britaniji

Upanje za prihodnost pink seafana, gorgonije, ki jo poznajo potapljači v jugozahodni Angliji in južnem Walesu, je okrepila novica, da so jo prvič vzrejili v Veliki Britaniji.

Podvig je bil dosežen v a Projekt Coral laboratorijski akvarij v Horniman Museum & Gardens v južnem Londonu, kjer so avtohtone zmerne vrste koral Eunicella verrucosa pravijo, da se dobro razmnožuje.

Rožnati seafans – ki so lahko videti tudi kot beli ali oranžni – najdemo v obalnih vodah od zahodne Irske in jugozahodne Britanije do obal Zahodne Afrike in Sredozemskega morja, vendar veljajo za ogrožene v Združenem kraljestvu in na Rdeči seznam IUCN kot ranljive po vsem svetu .

Živijo v vodah med 10 in 50 m globoko do severnega Pembrokeshirea in vse do Portland Billa na vzhodu ter so pogosti v delih južnega Devona in Cornwalla, otokov Scilly in Lundy. Prisotni so tudi na južni in zahodni obali Irske, čeprav so pogosti le v zalivih Galway in Donegal.

Izpust roza morskega pahljača (Jamie Craggs / Horniman Museum))

Potapljači iz Univerza Exeter zbrane korale za projekt drstenja iz razbitine pri Teignmouthu v južnem Devonu kot del raziskave doktorske študentke Kaile Wheatley Kornblum Eunicella verrucosa razmnoževanje

"Popolnoma neverjetno je biti priča izločanju jajčec in plavanju ličink," je dejal Kornblum. »To je prelomen dosežek in nam ponuja dolgo pričakovano priložnost, da razširimo naše znanje o razmnoževanju koral v zmernem pasu, zlasti o razvoju in naselitvi ličink, ključnih področjih, ki jih je poudarilo prejšnje delo naše skupine, a jih do zdaj nismo opazili.

"To je velik korak v našem razumevanju vrste in ohranjanja rožnatega morskega pasulja."

Eunicella verrucosa kolonije se močno razvejajo in zrastejo do 25-50 cm visoko pod pravim kotom na prevladujoče tokove. Rast pa je po umirjeni stopnji 1 cm na leto.

V Združenem kraljestvu so korale zaščitene v skladu z Zakonom o divjih živalih in podeželju iz leta 1981 in kot »varstveno pomembna značilnost« se lahko zanje določijo morska varstvena območja (MCZ).

Kornblumov doktorat nadzirata profesor Jamie Stevens iz Exeterja in dr. Jamie Craggs, glavni kustos za akvarij pri Hornimanu in glavni znanstvenik projekta Coral. "To je prvič, da se je ta vrsta rodila in gojila v Združenem kraljestvu in je velik korak naprej pri ohranjanju vrste," je dejal Craggs. "Čudovito je videti, kako se ličinke zdaj začenjajo naseljevati in odraščati v mlade morske živali."

Poročajo, da so Pink seafans lani uspešno vzgojili na Portugalskem v lizbonskem oceanariju.

