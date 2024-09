Glede na novo raziskavo, ki jo je vodilo Združeno kraljestvo, so sivi grebenski morski psi prisiljeni zapustiti svoje naravne habitate koralne grebene, saj visoke temperature oceanov povzročajo njihovo beljenje.

Opuščanje bivanja na grebenu v času okoljskega stresa se odraža v vse bolj razširjenih in pogostih selitvah na različna območja ter vse daljših obdobjih odsotnosti.

Takšni učinki so trajali kar 16 mesecev med ekstremnim dogodkom El Niño v letih 2015–2016, ki je povzročil znatno beljenje v preučevani regiji – oddaljenem otočju Chagos v Indijskem oceanu. Znanstveniki so izrazili zaskrbljenost glede tega, kaj se bo zgodilo, ko bo beljenje postalo vsakoletni dogodek, kar naj bi se zgodilo že leta 2043.

Mednarodno raziskovalno skupino so vodili morski znanstveniki na Lancaster University in ZSL (Zoological Society of London) in financiral Fundacija Bertarelli. Med letoma 2013 in 2020 so spremljali gibanje morskih psov tako, da so na več kot 120 morskih psov pritrdili akustične satelitske sledilce in namestili akustične sprejemnike okoli koralnih atolov Chagos.

Zabeleženih je bilo več kot 714,000 akustičnih detekcij in v sodelovanju z Opazovanje Zemlje Znanstveniki s King's College London so te združili s satelitskimi podatki, ki beležijo okoljski stres grebenov.

Kompromis za morske pse

"Ti rezultati zagotavljajo nekaj prvih dokazov o tem, kako sprememba grebena kot odziv na okoljski stres, nekaj, kar postaja vse bolj ekstremno in pogosteje, vpliva na gibanje morskih psov," je povedal glavni raziskovalec dr. David Jacoby z univerze Lancaster.

»Sivi grebenski morski pes je običajen plenilec, ki stalno živi na grebenih v Indo-Pacifiku in se upa stran od grebena, da bi se hranil, vendar se morajo mnogi odločiti, ali bodo pobegnili iz stresnih grebenov.

»Soočeni s kompromisom se morajo morski psi odločiti, ali naj zapustijo relativno varnost grebena in porabijo več energije, da ostanejo hladni, ali pa ostanejo na grebenu v neoptimalnih pogojih, a prihranijo energijo.

»Mislimo, da se mnogi odločajo za selitev v morje, globlje in hladnejše vode, kar je zaskrbljujoče. Številni grebeni po vsem svetu so zaradi izkoriščanja že občutno zmanjšali število morskih psov in ta ugotovitev lahko še poslabša te trende.«

Kompleksno ravnovesje

"Kot veliki plenilci imajo sivi grebenski morski psi zelo pomembno vlogo v ekosistemih koralnih grebenov," je povedal glavni avtor dr. Michael Williamson z Inštituta za zoologijo ZSL. »Vzdržujejo občutljivo uravnoteženo prehranjevalno mrežo na grebenu in prenašajo tudi hranila na koralne grebene iz globljih voda, kjer se pogosto hranijo.

"Izguba morskih psov in hranil, ki jih prinašajo, bi lahko vplivala na odpornost grebenov v obdobjih velikega okoljskega stresa."

"Ker podnebne spremembe prinašajo vse večjo negotovost in vedno pogostejše ekstremne stresne dogodke, se bo verjetno spremenila pomembna ekološka vloga teh plenilcev na koralnih grebenih, saj preživijo več časa stran od grebenov, na katere so pritrjeni," je dejal dr. Jacoby.

"Posledice tega še niso popolnoma razumljene, toda glede na zapleteno ravnovesje vrst in trofičnih interakcij, ki se pojavljajo na koralnih grebenih, bo gotovo prišlo do znatnih sprememb."

Tokovi hranil

Eno pozitivno je bilo, da so akustični sprejemniki na določenih lokacijah zaznamovali povečanje prebivališča morskih psov – ena od razlag za to bi lahko bil gvano.

Nedavne raziskave v arhipelagu Chagos so pokazale, da imajo nekateri grebeni večji pretok hranil zaradi morskih ptic, ki tam prebivajo, kar ima za posledico večjo biomaso rib in večjo odpornost na številne dejavnike stresa.

"Nekateri naši sprejemniki, ki so opazili večje število morskih psov, so bili tudi blizu otokov s populacijo morskih ptic," je opozoril dr. Wiliamson. The študija je bil pravkar objavljen v reviji Komunikacijska biologija.

Tudi na Divernetu: Grebenski morski psi v večji nevarnosti, kot je bilo pričakovano, Potapljači ujamejo dremajoče sive grebenske morske pse, Močno prizadeta korala Chagos – in opažena prva mlatilnica, 90 m navzdol: Beljenje koral seže globoko