Bodičasti obroki morskih psov bi lahko bili odrešitev za alge

Zdi se, da se nekaterim morskim psom te bodice ne odvrnejo, zato se zdi, da se jim nič ne more upreti, kot če žvečijo prigrizek iz morskega ježka – in raziskovalci v Avstraliji Univerza v Newcastlu menijo, da bi se lahko odkritje izkazalo za ključnega pomena pri reševanju gozdov alg pred množičnim plenjenjem ježkov.

Dolgobodičasti morski ježki izvirajo iz zmernega morja ob jugovzhodni obali Novega Južnega Walesa (Centrostephanus rodgersii) so se odzvali na segrevanje oceanov v Avstraliji s širjenjem proti jugu v vode Viktorije in Tasmanije.

Morja v regiji se segrevajo s skoraj štirikratno svetovno povprečno hitrostjo, ježki pa požirajo alge in nevretenčarje na svoji poti, kar drastično zmanjšuje pokrov alg za drugo morsko življenje v procesu.

Vedno se je domnevalo, da je glavni plenilec ježkov jastog (Sagmariasus verreauxi), ki se je zaradi prekomernega ribolova zmanjšal, vendar si zdaj na tem območju opomore. Vendar se zdi, da prisotnost jastogov ni zavirala invazije ježkov, zato so se znanstveniki odločili, da se poglobijo v to razmerje med plenilcem in plenom.

Kaj lahko ježki Centrostephanus rodgersii naredijo algi (John Turnbull)

Bili so presenečeni nad tem, kar so ugotovili, ko so privezali 100 morskih ježkov na bloke zunaj skrivališča jastogov pri Wollongongu, pri čemer so pustili več video kamer, da so posnele, kaj se je zgodilo v vsaki od naslednjih 25 noči. Za osvetlitev prizora je bila uporabljena rdeče filtrirana svetloba, saj nevretenčarji ne marajo spektra bele svetlobe.

»Pričakovali smo, da bodo naše kamere posnele jastoge, ki jedo ježke,« pravi doktorski raziskovalec Jeremy Day, »v resnici pa jastogi niso pokazali veliko zanimanja za ježke in so jih pojedli le 4 %. Pogosto so jih posneli, kako hodijo naravnost mimo ježkov v iskanju druge hrane.«

Za veliko bolj zanimanje za ježke so se izkazali morski psi. „Oba grebenasta morska psa (Heterodontus galeatus) in morski psi Port Jackson (H portusjacksonii) vstopil v brlog in pojedel 45 % ježkov,« poroča Day. "To nakazuje, da so bili morski psi spregledani kot plenilci morskih ježkov v Novem Južnem Walesu."

Nemiren jedec: vzhodni skalni jastog (Richard Ling)

Zdi se, da morski psi brez težav zaužijejo velike ježke, kar so storili "včasih v samo nekaj požirkih", pravi Day. "Naše ugotovitve kažejo, da je raznolikost plenilcev, ki jedo velike morske ježke, širša, kot smo mislili - in to bi se lahko izkazalo za dobro novico za zaščito naših gozdov alg."

Izkazalo se je, da je bilo v resnici malo empiričnih dokazov za dolgotrajno prepričanje, da so jastogi najhujša nočna mora za ježke.

Medtem ko je že ugotovljeno, da je mogoče habitate alg povečati z zaščito ali ponovno vzpostavitvijo plenilcev ježkov, znanstveniki zdaj menijo, da so naravovarstveniki morda podpirali napačnega plenilca. Njihovo Raziskave je bil pravkar objavljen v Frontiers.

