Spookfish je nova vrsta globokomorskih kimer

Odkrili so novo vrsto himere ali morskega psa duha, ki očitno živi izključno v globljih vodah okoli Avstralije in Nove Zelandije.

Do odkritja so prišli znanstveniki z Nacionalnega inštituta za raziskave vode in atmosfere (NIWA), raziskovalnega inštituta Crown, vrsto pa je zdaj opisal dr. Brit Finucci iz NIWA Fisheries kot Harriotta avia, avstralazijska ozkonosa morska riba.

Za redko ribo so mislili, da je del ene same globalno razširjene vrste, dokler raziskava ni pokazala, da se genetsko in morfološko razlikuje od svojih sorodnic.

Vzorci so bili zbrani za študij med raziskovalnimi raziskavami za ribištvo Nove Zelandije v Chatham Rise, pacifiškem območju, ki se razteza približno 1,000 km vzhodno blizu Južnega otoka.

Posvečeno babici

Dr. Finucci je ribi sabljici dala znanstveno ime v spomin na njeno babico. "Avia v latinščini pomeni babica," je rekla. »Želel sem ji to prikimati, ker me je ponosno podpirala v moji karieri znanstvenika.

"Kimere so tudi precej starodavne sorodnice rib - babice in dedki - in mislil sem, da je ime zelo primerno."

Dr. Brit Finucci je izbrala ime Harriotta avia za novo chimero v čast njeni babici (NIWA)

morski psi duhovi, aka podgana, zajec ali slon, so hrustančni in tesno povezani z morskimi psi in ražami. Imajo gladko kožo brez lusk in uporabljajo svoje kljunaste zobe, da se hranijo s kozicami in mehkužci.

"Harriotta avia je edinstven zaradi svojega podolgovatega, ozkega in udrtega gobca; dolgo, vitko deblo; velike oči in zelo dolg, širok pektoral plavuti,« je dejal dr. Finucci. “Je čudovite čokoladno rjave barve.

»Morski psi duhovi, kot je ta, so večinoma omejeni na oceansko dno in živijo v globinah do 2,600 m. Zaradi njihovega življenjskega okolja jih je težko preučevati in spremljati, kar pomeni, da ne vemo veliko o njihovi biologiji ali ogroženosti, vendar so zaradi tega takšna odkritja še bolj vznemirljiva.«

Tudi na Divernetu: KAJ JE PUSTILO TA ZNAMENJA? GLOBOKOMORSKA SKRIVNOST REŠENA, NAJDEL SE NAJVEČJI MORSKI PS, KI SE SVETI V TEMI, POLŽ PODIRA REKORD NAJGLOBLJE RIBE NA SVETU, PREPOZNANE 4 NOVE VRSTE GLOBOKOMORSKIH HOBOTNIC