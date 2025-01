Swell morski pes se pojavi v navideznem deviškem rojstvu

V ZDA se je izleglo jajčece morskega psa – čeprav v njegovem habitatu v akvariju ni bilo samca morskega psa, ki bi ga oplodil vsaj tri leta.

Jajce je prva identificirala rejska ekipa pri Akvarij Shreveport v Louisiani spomladi 2024, čeprav bi lahko ležal neopažen v rezervoarju že od februarja.

Jajčeca morskega psa običajno trajajo od devet mesecev do enega leta, da se izležejo, in ekipa je vedela, da samici morskega psa, ki živita v habitatu, nista bili v stiku s samcem morskega psa pred pandemijo Covid v začetku leta 2021.

Swell morski psi (Cephaloscyllium ventriosum) so vrsta mačjega morskega psa, ki izvira iz obalnih voda vzhodnega Pacifika. Njihovo ime izhaja iz nenavadne sposobnosti morskih psov, da napihnejo svoja telesa z zrakom ali vodo in tako ustrahujejo plenilce.

Jajce so pozorno spremljali v karantenski postaji akvarija, dokler se mladič ni izvalil 3. januarja, pri čemer mu je pomagala ekipa.

Zdi se, da je rojstvo redek primer nespolnega razmnoževanja, znanega kot partenogeneza, ali pa oploditev, ki je odložena za daljše obdobje po parjenju.

Po nekaj mesecih bo ekipa živinoreje lahko vzorčila mladičevo kri za namene analize DNK, da bi ugotovila, katera od teh nenavadnih okoliščin velja.

"Ta situacija je neverjetna in kaže na odpornost te vrste," je dejal kustos živih živali v akvariju Greg Barrick. »Zelo smo navdušeni, da bomo v prihodnjih mesecih potrdili, ali je šlo res za partenogenezo ali je šlo za zapoznelo oploditev. Resnično dokazuje, da življenje … najde pot.”

Ni na ogled

Mladič morskega psa po imenu Yoko iz Onoko, čumaška (indijanska) beseda za morskega psa, naj bi uspevala. Vendar je znano, da se morski psi, rojeni z redkimi reproduktivnimi dogodki, soočajo s pomembnimi zdravstvenimi izzivi, zato Yoko še ni na ogled in jo še naprej pozorno spremljajo.

Na vprašanje, kdaj se bo nevarnost za življenje umaknila, je Barrick povedal Divernet: "Nisem prepričan, da se bova lahko kdaj zares sprostili na tej fronti, a zagotovo bova bolj samozavestni po morda njenem prvem rojstnem dnevu."

Yoko bo v svojem prvem letu potrebovala skrbno spremljanje (Akvarij Shreveport)

Lansko leto so v akvariju v Severni Karolini ugotovili, da je skata Charlotte breja, čeprav osem let ni bila v stiku s samcem. Sumili so, da je šlo bodisi za partenogenezo bodisi za oploditev z morskim psom.

Sledilci družbenih omrežij, ki so sprva slavili nosečnost, so postali nepotrpežljivi in ​​žaljivi do osebja akvarija, ko žarek ni rodil pričakovanih mladičev. Kasneje je umrla, potem ko so ugotovili, da ni bila noseča, ampak da je imela reproduktivno bolezen.

Partenogeneza je bila prvič dokumentirana pri komodskih varanih v britanskih živalskih vrtovih leta 2006, občasno pa so jo zabeležili pri zebrastih morskih psih in žagah, vendar ostaja redka pri vretenčarjih. Zakaj se pojavi in ​​njeni sprožilci ostajajo neznanka.

