Odstranjen, vendar kit sperma pogine ob Skye

at 8: 07 am

British Divers Marine Life Rescue je pred kratkim delal nadure, da bi rešil kite iz vrvi na zahodnih škotskih otokih, in se odzval na štiri poročila o incidentih samo v zadnjih treh mesecih.

Njegovo zadnje reševanje je vključevalo 15-metrskega kita sperme, ki je zadel kar 20-metrsko vrv – čeprav je kljub posredovanju BDMLR oslabljena žival kasneje nasedla in poginila ob Raasayu, majhnem otoku med Skyejem in celino.

Poškodovanega kita so prvotno opazili 27. februarja in poročali BDMLR, ki je poslala svojo ekipo za odstranjevanje velikih kitov (LWDT) na lokacijo ob vzhodni obali Skye. Zaradi zapletanja je kit lahko plaval le šibko, vendar je slabo vreme onemogočilo vsakršen takojšnji poskus, da bi ga osvobodili.

Naslednji dan je ekipa s čolni in brezpilotnimi letali lahko videla, da je okoli kita ovitih več vrvi, vendar se vreme ni dovolj izboljšalo, da bi se lahko približali do 1. marca.

Takrat so reševalci lahko prerezali pet ovojev vrvi pred prsno plavutjo in eno zaostalo vrvico, za katero so rekli, da predstavlja najhujši del zapleta.

Kit sperme je takoj začel plavati hitreje in dlje, čeprav sta okoli njegove glave ostala vsaj dva ovoja in vlečna vrvica. Reševalci BDMLR so upali, da bodo ti pravočasno odšli, a ko se je vreme poslabšalo, so kita izgubili izpred oči.

Vendar so izjavili, da prisotnost živali v Sound of Raasay kaže, da trpi zaradi neopaženega zdravstvenega stanja in da je v nevarnosti, da nasede – in njihovi strahovi so se izkazali za pravilne. Poročali so, da je kit poginil 3. marca.

BDMLR del Scottish Entanglement Alliance. In potapljač, ki opazi nasedlega ali zapletenega kita, se lahko obrne na telefonsko številko BDMLR za pomoč v sili na 01825 765546.

