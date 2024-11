Vrtenje časa nazaj: Meduze, ki se starajo v obratni smeri

Za tiste potapljače, ki čutijo svojo starost pri zahtevnejših potopih in si želijo, da bi lahko uro navili nazaj na prvo mesto, ne zavrzite možnosti. Zdi se, da so vsaj nekatera bitja, ki jih vidite na vaših potopih, sposobna narediti prav to, zato si predstavljajte, če bi lahko njihovo sposobnost posnemali!

Raziskovalca Joan Soto-Angel in Pawel Burkhardt iz Univerza v Bergnu na Norveškem so odkrili, da vrsta česnega želeja, Mnemiopsis leidyi, ima sposobnost, da obrne svoj življenjski cikel, tako da se iz odrasle dobe spremeni v fazo ličinke. Slaba novica je, da je za poganjanje procesa potreben hud stres.

Pravzaprav druga vrsta, Turritopsis dohrnii, je bilo že znano, da se lahko vrne iz odrasle meduze v polip, s čimer si je prislužil oznako "nesmrtna meduza", vendar nova najdba dokazuje, da ta sposobnost ni edinstvena.

»Pokazali smo, da so zrele lobate faze M leidyi se po obdobju stresa lahko obrnejo v ličinko cidipida,« pravi Soto-Angel. "Dejstvo, da smo našli novo vrsto, ki uporablja ta nenavaden 'stroj za potovanje skozi čas', odpira zanimiva vprašanja o tem, kako razširjena je ta zmogljivost po živalskem drevesu življenja."

Nenavadne sposobnosti

Comb želeji, oz ctenofores, je bil prej povezan z regeneracijo in še eno nenavadno sposobnostjo: spolno razmnoževanje celo v fazi ličinke.

Ko je Soto-Angel opazil, da odrasel M leidyi žele, znan tudi kot morski oreh, je izginil iz rezervoarja in za seboj pustil le ličinko, sta se z Burkhardtom odpravila ugotoviti, ali lahko nadzorujeta pogoje za takšno reverzijo.

Zaporedje časovnega zamika, ki prikazuje obratni razvoj pri lobektomirani osebi M leidyi meduze (Univerza v Bergnu)

Da bi to dosegli, je bilo 65 zdravih odraslih morskih orehov izoliranih v rezervoarjih in stradanih dva tedna, nato pa so jih hranili le enkrat na teden, kasneje pa vsaka dva dni. Petnajstim so kirurško odstranili odrasle lobuse, kar je bil dodaten dejavnik stresa.

Želeji so se začeli krčiti, tisti, ki so še imeli mešičke, so jih ponovno absorbirali v svoja telesa. »Biti priča, kako počasi prehajajo v tipično ličinko cidipida, kot da bi se vračali v preteklost, je bilo preprosto fascinantno,« pravi Soto-Angel.

"V nekaj tednih niso samo preoblikovali svojih morfoloških značilnosti, ampak so imeli tudi popolnoma drugačno prehranjevalno vedenje, značilno za ličinke cydippida."

Starodavna lastnost

Poskus je pokazal, da se je sedem od 50 izstradanih meduz popolnoma spremenilo v ličinke, večji delež lobektomiranih in zato bolj obremenjenih želejev – šest od 15 – pa je to storil.

Česasti želeji so med najzgodnejšimi živalskimi linijami, zato se domneva, da bi povratni razvoj lahko predstavljal starodavno značilnost živalskega kraljestva.

"Ta fascinantna ugotovitev bo odprla vrata številnim pomembnim odkritjem," pravi Burkhardt. "Zanimivo bo razkriti molekularni mehanizem, ki poganja povratni razvoj, in kaj se zgodi z živalsko živčno mrežo med tem procesom."

Študija je objavljena v reviji Zbornik National Academy of Sciences.

