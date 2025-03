Želva pleše – in kaj to pomeni

Vsak potapljač, ki bi lahko bil priča morski želvi, ki se divje vrti v vodi, opazuje nagonski "ples", medtem ko se žival trudi orientirati z zemeljskim magnetnim poljem.

Znanstveniki z univerze v Severni Karolini (UNC) na Chapel Hillu so pravkar objavili, po njihovem mnenju prelomno študijo o tem, kako želve krmarijo.

Biologinja in glavna avtorica študije Kayla Goforth, nedavna doktorska kandidatka UNC, je postavila hipotezo o sposobnosti želv, da se večkrat vračajo na ista mesta prehranjevanja, tudi če bi to pomenilo, da preplavajo pol Zemlje.

"Kayla se je začela spraševati, ali bi lahko želve pripravili do tega, da povežejo magnetni podpis geografskega območja s hrano - in tako odigrajo to vedenje želvjega plesa," je povedal profesor Kenneth Lohmann, ki s svojo ženo Catherine vodi laboratorij Lohmann na biološkem oddelku.

»Pri tem je resnično prevzela vodilno vlogo,« je dejal o Goforthovem poskusu, s katerim je preizkusil hipotezo. "Na začetku sploh nisem bil prepričan, ali bo delovalo, vendar smo bili veseli, da je poskusila – in izkazalo se je neverjetno dobro."

Novoizležena želva kareta (Ken Lohmann / Oddelek za biologijo UNC)

Ekipa je prilagodila želve karate v ujetništvu določenim magnetnim poljem tako, da je posnemala polja različnih oceanskih lokacij, pri čemer je želve na nekaterih mestih večkrat hranila, na drugih pa ne.

Ko so bile kasneje izpostavljene poljem, v katerih so jih prej hranili, je njihovo divje "želva plešeče vedenje" pokazalo, da povezujejo magnetni podpis s hrano.

Ko so bile želve navdušene nad znanim magnetnim podpisom, so dvignile glavo iz vode, odprle usta, udarjale s plavutmi in se včasih vrtele v krogu.

Po mnenju Goforthove ekipe uporabljajo svoj "čut za magnetni zemljevid", imajo pa tudi "občutek za magnetni kompas", ki jim omogoča premikanje v določenih smereh.

Občutek zemljevida ali kompasa?

V sodelovanju z oddelkom za fiziko in astronomijo UNC je ekipa raziskovala učinke radiofrekvenčnih nihajočih magnetnih polj na magnetna čutila želv. Bili so presenečeni, ko so ugotovili, da čeprav polja nimajo vpliva na zaznavanje zemljevidov, bi motila sposobnost želv, da uporabljajo občutek za kompas in se orientirajo.

Mladič v pasu v znamenju znanosti (Ken Lohmann / Oddelek za biologijo UNC)

"Predlagal je, da obstajata dva različna mehanizma za magnetni zemljevid in kompas, ki sta se morda razvila ločeno," je dejal Goforth.

Zdaj nadaljuje s podoktorskimi raziskavami na teksaški univerzi A&M, da bi nadalje raziskala te procese, čeprav zdaj uporablja metulje monarhe namesto želv.

»Vemo, da imate za vizualni čut oči; za voh imaš nos; in za sluh imate ušesa, vendar za magnetni čut ni bil identificiran takšen receptor, mehanizem pa ostaja neznan,« pravi Goforth.

Študija je bil pravkar objavljen in Narava.

