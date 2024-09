Potapljač iz Združenega kraljestva je poimenoval prvega afriškega pritlikavca

Ni prvič, da je dr. Richard Smith odkril novo morsko vrsto – vključno s prvim pritlikavim morskim konjičkom na afriški celini –, vendar opisuje pritlikavega cevikonja, ki ga je fotografiral v priljubljeni potapljaški destinaciji Južne Afrike Sodwana Bay kot »majhen čudež«.

Majhna riba »posveti novo pozornost na bogato, a pogosto spregledano, majhno morsko biotsko raznovrstnost Afrike,« pravi potapljač iz Združenega kraljestva, ki je skupaj z južnoafriškim morskim biologom dr. Louwom Claassensom in drugimi znanstveniki iz skupine IUCN Specialist Seahorse, Pipefish & Seadragon (SPS SG), je zdaj opisal in poimenoval redko bitje.

Riba cevka je dobila ime Cylix nkosi, z nkosi pomeni 'kralj' ali 'poglavar' v lokalnem jeziku Nguni. Kroni podobna kostna struktura nad njegovimi očmi je dajala kraljevski videz.

Pritlikavi konjiček v svojem naravnem okolju (© Richard Smith / OceanRealmImages.com)

Dr Richard Smith

Sodwana pigmejski konjiček ne zraste dlje kot 5 cm in je del Syngnathidae družina, ki vključuje morske konjičke, cevke in morske zmaje, vendar je zaradi svoje nenavadne lokacije in prepoznavnih značilnosti »miniaturni morski konjiček s posebnostjo«, pravi dr. Smith. Njegov najbližji sorodnik, Cylix tupareomanaia, najdemo več kot 12,000 km stran na Novi Zelandiji.

Cevko so opazili, kako se oklepa spužve na grebenu 2 Mile na globini približno 22 m s pomočjo lokalnega potapljača Christa van Jaarsvelda. Klasificiral ga je taksonom Graham Short iz avstralskega muzeja in California Akademija znanosti in študij ekipe je bil pravkar objavljen v Ihtiologija in herpetologija.

CT-skeleti okostja ohranjene samice (A) in moški (B) vzorci Cylix nkosi in (C) njihov najbližji sorodnik, moški Cylix tupareomanaia iz Nove Zelandije (SPS SG)

"Najdba takšne vrste nas je izzvala, da pogledamo globlje v biotsko raznovrstnost Indijskega oceana," pravi dr. Smith. "Občutek je, da je to vznemirljivo mejno ozemlje za skupnost makroskopske narave - tukaj je zagotovo še veliko čudovitih odkritij."

Leta 2020 so člani SPS SG identificirali Južnoafričana Hipokampus nalu, prvi pritlikavi morski konjiček, ki so ga kdaj našli v afriških vodah. Ampak obe vrsti in celotno Syngnathidae veljajo za vedno bolj ranljive za človeške dejavnosti, zlasti zaradi učinkov podnebnih sprememb in uničujočega ribolova s ​​pridnenimi vlečnimi mrežami.

Cylix nkosi s svojo 'kraljevsko' zgradbo glave (© Richard Smith / OceanRealmImages.com)

Dr Smith je profesionalni podvodni fotograf, avtor Svet spodaj: Življenje in časi neznanih morskih bitij in koralnih grebenov, in osrednja točka pritlikavega morskega konjička za SPS SG.

Ta globalni organ, ki vključuje 43 mednarodnih strokovnjakov, ki zagotavljajo znanstvene in tehnične smernice vladam in naravovarstvenim organom, upravlja Projekt Seahorse.

»Ko praznujemo to izjemno najdbo, služi kot še en opomin, da zaščitimo občutljivo ravnovesje naših oceanov, preden te krhke in prej neznane vrste izginejo brez sledu,« pravi dr. Smith.

