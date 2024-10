Monty Halls sodeluje s HX pri projektu The Big Blue Bag

HX (prej znan kot Hurtigruten Expeditions) je napovedal razburljivo novo partnerstvo s priznanim morskim biologom, izdajateljem televizijskih programov, kolumnistom Scuba Diver in GO potapljaški šov klical najljubši Monty Halls Projekt Big Blue Bag.

Velika modrina Bag Projekt (ki bo potekal na kopnem v Združenem kraljestvu) bo podprt z donacijo fundacije HX – dobrodelne organizacije, ki podpira, zagovarja in spodbuja okoljske in pozitivne skupnostne spremembe v destinacijah, kamor pluje HX. Donacija bo financirala pilotni projekt te inovativne državljansko-znanstvene pobude, za katero upamo, da bo spremenila javno sodelovanje pri ohranjanju morja.

Velika modrina Bag Projekt je zasnovan tako, da opolnomoči posameznike vseh starosti in družbenih slojev, da neposredno prispevajo k zaščiti vodnih poti in oceanov. Udeleženci/skupnosti na kopnem bodo prejeli posebej oblikovano 'Big Blue Bag', ki vsebuje preproste protokole, ki jim omogočajo zbiranje pomembnih podatkov o zdravju morja, vključno z onesnaženjem z mikroplastiko, biotsko raznovrstnostjo vrst, temperaturo vode in obalnimi odpadki. Zbrani podatki bodo naloženi v globalno zbirko podatkov z odprtim dostopom, kar bo prispevalo k ključnim raziskavam, ki so osnova prizadevanjem za ohranjanje po vsem svetu.

Eden od The Big Blue Bag Projekt 'Big Blue Torbice'

To partnerstvo – napovedano na otvoritveni konferenci Expedition Cruise Network (ECN), na kateri sta bila Monty in predsednik fundacije HX Tudor Morgan „navdihujoča govorca“ – se popolnoma ujema s poslanstvom HX varovanja morskega življenja in ozaveščanja o okoljskih izzivih, kar je prav tako usklajeno s HX Poslanstvo Fundacije "Financirati in sodelovati s projekti, raziskovalci in navdušenci po vsem svetu, ki pomagajo prenesti znanje, ozaveščenost in ukrepanje v naše ranljive ekosisteme. Projekt prikazuje pristop, ki ga vodi skupnost, k ohranjanju in zdravju oceanov.

Monty Halls, ustanovitelj The Big Blue Bag Project, je izrazil svoje navdušenje: »Navdušeni smo, da smo združili moči s HX in fundacijo HX. Z zagotavljanjem orodij in znanja, potrebnih za zaščito naših morij, ustvarjamo globalno gibanje skrbnikov oceanov. To partnerstvo ne bo samo dvignilo ozaveščenosti, temveč bo lokalnim obalnim skupnostim v Združenem kraljestvu omogočilo, da prevzamejo lastništvo svojih morskih okolij.

»Komaj čakamo, da začnemo in donacijo fundacije HX, ki bo gradila na začetnem konceptu, ki smo ga začeli na otoku Man (otok Man je Unescova biosfera – določena v okviru programa Človek in biosfera), kjer je torbe testirajo po začetni donaciji v začetku tega leta.«

Monty Halls skupaj s Chloe Couchman, izvršno podpredsednico komunikacije za HX in članico upravnega odbora fundacije HX, na konferenci ECN lansira pilotni projekt The Big Blue Bag

Projekt Big Blue Bag se želi razširiti v nacionalno pobudo po Združenem kraljestvu z dolgoročnim ciljem globalnega dosega, ki prinaša državljansko znanost v obalne skupnosti. Financiranje fundacije HX bo podprlo razvoj digitalni platformo in proizvodnjo 50-plus koblagovne znamke Big Blue Torbice, ki bo razdeljen v več kot 50 različnih skupnosti po vsej Veliki Britaniji.

Dejavnosti projekta Big Blue Bag odražajo podobno delo, ki ga HX že opravlja na ladjah za goste, kar vključuje njihove najsodobnejše znanstvene centre, praktične znanstvene dejavnosti državljanov na vseh njihovih potovanjih in v okviru katerega donirajo več kot 1,800 vsako leto brezplačne nočitve v koči za gostujoče znanstvenike.

Generalni direktor fundacije HX, Henrik A Lund, je dodal: »Neverjetno smo navdušeni nad sodelovanjem z Montyjem Hallsom pri projektu The Big Blue Bag. Ta pobuda se ujema z našim ciljem kot osnovo vključevanja javnosti v prizadevanja za ohranjanje, hkrati pa krepi našo zavezanost zaščiti morskega življenja. Projekt je močno orodje za izobraževanje in ukrepanje, ki navdihuje posameznike, da pomembno vplivajo.«

To sodelovanje krepi vodstvo fundacije HX pri ohranjanju morja in predstavlja drzen korak naprej v prizadevanjih za ohranjanje, ki jih vodi skupnost. S podporo fundacije HX in strokovnim znanjem Montyja Hallsa je projekt Big Blue Bag pripravljen postati eno najbolj vznemirljivih znanstvenih gibanj državljanov Združenega kraljestva do leta 2025, ki prinaša oprijemljive rezultate za zdravje oceanov in biotsko raznovrstnost.

Photo kredit: Expedition Cruise Network: Sarah Brown