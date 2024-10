Nautilus bo distribuiral knjige Dived Up

Izdaja Dived Up Publications s sedežem v Bournemouthu, ki je specializirana za knjige, povezane s potapljanjem, je sklenila partnerstvo s skupino Nautilus za distribucijo svojega kataloga in pravi, da bodo zaradi te poteze njeni naslovi lažje dostopni trgovinam s potapljači in drugim trgovcem na drobno.

Nautilus UK zastopa več kot 20 blagovnih znamk potapljaške opreme, zato ima obsežno distribucijsko mrežo in poznavanje potapljaškega trga. Zdaj prevzema odgovornost za distribucijo, prodajo in trženje knjig Dived Up za potapljaško trgovino, kar založniku omogoča, da se osredotoči na ustvarjanje vsebine.

»Z veseljem pozdravljamo izdajo Dived Up Publications v našem portfelju,« je dejal Nautilus lastnik Brett Thorpe. »Njihove visokokakovostne potapljaške knjige odlično dopolnjujejo našo obstoječo ponudbo izdelkov. V svetu digitalnih medijev je osvežujoče, da lahko ponudimo visokokakovostne fizične medije, ki bodo še vedno z nami čez 50 let.«

Potopil seNjegov katalog vključuje vodnike po lokacijah potapljanja, podvodno fotografijo in video posnetke ter potapljaško opremo, pa tudi biografije, pomorsko zgodovino, vire za identifikacijo morskega življenja in vrsto ladijskih dnevnikov. Glavni urednik Alex Gibson pravi, da zagovarja tudi nišne naslove drugih neodvisnih založnikov.

Najnovejše izdaje vključujejo Cameos Coral Triangle Cameos: biotska raznovrstnost in majhna večina avtor Alan Powderham; Zakladi, brodolomi in potapljaška zora Rdečega morja avtor Howard Rosenstein; Upravljanje operativnih tveganj pri potapljanju Avtor: Claudio Gino Ferreri; in drugo izdajo Richarda Salterja Potapljanje Gozo & Comino.

