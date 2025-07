Filmski festival Ocean se pripravlja na turnejo po Veliki Britaniji

Letna svetovna turneja filmskega festivala Ocean naj bi od septembra do novembra obiskala 30 britanskih prizorišč.

Na programu je sedem kratkih filmov, vsakega od njih pa predstavi voditelj. Vsaka projekcija prinaša možnost osvojitve dobrot, povezanih z oceanom, pravi organizator.

Zvezda letošnjega programa za potapljače je polurni Potapljanje v temo avtorice Jill Heinerth, ki velja za eno največjih jamskih potapljačic na svetu.

Jill Heinerth v filmu Potop v temo

Dokumentarni film, ki odraža odprave, od raziskovanja najdaljših jam na svetu v Mehiki do odkrivanja velikanskih ledenih jam na Antarktiki, vključuje odkrite intervjuje in prebliske, ki ponazarjajo, da je Heinerthovo potovanje prav tako notranje raziskovanje kot premagovanje fizičnih ovir.

Marianne Aventurier v Aquaballetu

Kratki film, posvečen potapljanju na dah, 5 min Akvabalet, predstavlja podvodni nastop Marianne Aventurier, posnet v Francoski Polineziji.

Orke v Arktiki

Orke v Arktiki (9 min) spremlja skupino raziskovalcev, ki spremljajo največje svetovno zbirališče kitov ubijalcev, medtem ko Souls (11 min) deli zgodbe šestih posameznikov – raziskovalcev, znanstvenikov in podvodnih fotografov.

Potapljač v Soulsu

O surfanju v različnih oblikah je kar nekaj: Pusti me živeti (17 min) nastopa surfer na velikih valovih Tom Lowe iz Cornwalla, medtem ko Astronavt v oceanu (11 min) gleda bodyboarderja Shanea Ackermana, ki želi dokazati, da je njegovo prizadevanje resnično ne surferski nekul brat.

Mi, surferji (37 min) se dogaja v liberijskih obalnih mestih in naj bi ponudil dokaz, da »včasih najmočnejša humanitarna pomoč ni le preživetje, temveč ustvarjanje trenutkov čistega, preobrazbenega veselja«.

Mi, surferji (Hand Studio / Frechou & Bourbon)

»Filmski festival o oceanih ni le filmski dogodek; je praznovanje modrega srca našega planeta,« pravi direktorica turneje Nell Teasdale. »Cilj festivala je spodbuditi globljo povezavo z morjem in ponuditi poglobljen potop v srce naših oceanov in življenja tistih, ki jih cenijo.«

»Ne glede na to, ali ste izkušen navdušenec nad oceanom, vikend surfer ali nekdo, ki se čudi skrivnostim globin, ta festival obljublja nepozabno filmsko potovanje.«

Filmski festival Ocean izvira iz Avstralije in letos gostuje v Veliki Britaniji že dvanajstič. Začne se v Edinburghu 12. septembra in konča 6. novembra v Norwichu. Za vseh 22 datumov in rezervacijo vstopnic obiščite Ocean Film Festival mesto.

