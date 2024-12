Festival ljubiteljev oceana 2025

at 5: 35 am

Mestno praznovanje ohranjanja in kulture oceanov

Največji kulturni in znanstveni dogodek v Avstraliji, posvečen oceanu, je Festival ljubiteljev oceana, se že peto leto vrača s še večjim odmevom! Festival 2025 se bo razširil onkraj svojih ikoničnih Bondi korenin več lokacij v Sydneyju ves marec, ki vključuje raznoliko zasedbo dogodki, ki jih navdihuje ocean namenjeno praznovanju, izobraževanju in navdihujočim dejanjem za bolj zdrav ocean.

Festival bo spremenil Sydney v živahno središče ideje, umetnost, glasba in akcija. Ne glede na to, ali je a joga sončnega vzhoda srečanje na plaži Bondi sledi "znanost v vaših plavalcih" pogovori, a Parada smeti in eko trgi or izleti s trajektom čez sydneyjsko pristanišče poudarjanje prizadevanj za obnovo morja – za vsakogar se najde nekaj!

Volvo Ocean Lovers Festival 2022 – Bondi Beach Sydney – Daniel Kukec Photography

Družine lahko uživajo v praksi delavnice in eko tržnice, veseljaki lahko plešejo na obali ob godbah, medtem ko se oceanski navdušenci potapljajo globlje z strokovnih panelov na teme, kot so trajnostna morska hrana, Domorodno znanje o morjuin alternative mreži za morske pse.

Ribja tržnica Sydney bodo gostili posebne dogodke, med drugim kuharski tečaji z nagrajenim kuharjem Lukom Bourkom in ekskluzivne oglede zakulisja. The Nakladalec premoga v severnem Sydneyju bo tudi ponudil otrokom prijazne oceanske aktivnosti, ki zagotavlja, da mesto sprejema ohranjanje oceanov.

Festival ljubiteljev oceana 2025 5

Za tiste, ki si želijo avanture, priložnosti vključujejo sodelovanje v Sivi morski pes Valerie Taylor Popis, tečaji brezplačnega potapljanja in ekskluzivni Oceanski dokumentarni filmi IMAX. Občinstvo lahko spozna oceanske znanstvenike ali postane državljanski znanstvenik in se pridruži a Morski bioblitz skupnostni znanstveni dogodek na njihovem območju.

Ustanovitelj festivala Anita Kolni je izrazila svoje navdušenje: »Strast naše skupnosti, ki ljubi oceane, je bila izjemna in nas je spodbudila, da se razširimo po Sydneyju ter navdihnemo resnično upanje in ukrepanje za cvetoče pristanišče in ocean. Prejeli smo velikodušno podporo vlade in lokalnih svetov do organizacij in posameznikov, zato smo nadvse navdušeni, da lahko razkrijemo ta program in vabimo vse, da se potopijo v naše dogodke tega marca. Skupaj lahko valove delovanja spremenimo v valove trajnih sprememb.«

Festival 2024 je bil izjemen 70 % udeležencev pusti občutek bolj optimističen, saj so se naučili učinkovitih načinov za zaščito oceana.

Festival ljubiteljev oceana 2025 6

»S širjenjem po Sydneyju lahko povečamo to strast in tako resnično osupljivo vplivamo na zdravje našega tako ljubljenega oceana. To ne le krepi naše poslanstvo, ampak pomaga utrditi Sydney kot največje oceansko mesto na svetu,« je dejal Kolni.

Festival ljubiteljev oceana 2025 7

Oglejte si datume dogodkov ves marec z izjemnimi brezplačnimi festivalskimi vikendi 15. in 16. marca v pristanišču Darling ter 22. in 23. marca na plaži Bondi. Več informacij: https://www.oceanloversfestival.com

Poudarki:

Obiščite spletna stran za več podrobnosti in celoten program festivala, ko je razkrit.

O festivalu Ocean Lovers

Festival Ocean Lovers je bil rojen v Bondiju leta 2019 in ga vsako leto prirejajo od leta 2022. Festival je kraj za 'Sea Change' v večkanalni predstavitvi zabave, ki poudarja zaščito oceanov in inovativne rešitve ter slavi ocean skozi ideje, umetnost, glasbo, film, znanost in dejanja.

O IMC Pacific Foundation

IMC Trading je vodilno svetovno trgovsko podjetje s tehnologijo v središču. IMC verjame, da morajo podjetja in tisti, ki zanje delajo, prispevati k boljši družbi. Zato namenjajo čas, talent in denar, da obogatijo življenja ljudi v skupnostih, kjer živijo in delajo, s posebnim poudarkom na izobraževanju. Prek fundacije Pacific Foundation donirajo za vpliv in podpirajo dobrodelne ustanove in organizacije, ki si delijo zavezo, da pomagajo mladim ljudem razviti njihov polni potencial.