Več kot 100 potapljaških zdravnikov se je srečalo na Baliju na konferenci o zdravju potapljačev SPUMS

Candidasa, Bali, IndonezijaTa teden je v Candidasi na vzhodni obali Balija potekalo 53. letno znanstveno srečanje Južnopacifiškega združenja za podvodno medicino (SPUMS). Konference, ki je potekala v Ramayani Candidasa, se je udeležilo 150 delegatov in gostov, približno 80 delegatov pa se je vsako jutro potapljalo, popoldne pa so se udeležili znanstvenih sej.

Vsako leto na znanstveni konferenci SPUMS govorci predstavijo pomembna vprašanja zdravja in varnosti potapljačev in snorklarjev ter nove načine zdravljenja bolezni, povezanih s potapljanjem. Letošnji operativni in znanstveni program z naslovom »Kisik – premalo, preveč ali ravno prav« sta organizirala dr. Xavier Vrijdag in dr. Hanna van Waart. Po besedah ​​organizatorjev;

»Osrednji poudarek letošnje konference je kisik v potapljanju in hiperbarična medicina. Razpravljali bomo o koristih in tveganjih kisika, če ga je premalo (hipoksija), preveč (toksičnost kisika) ali ravno pravšnja količina (med potapljanjem ali za zdravljenje potapljačev in bolezni).«

Na konferenci je zastopana tudi balijska potapljaška medicinska skupnost, kjer bo lokalna potapljaška medicinska sestra Andrea Wiljaya delegatom predstavila hiperbarično enoto vzhodnega Balija.

Glavna govornika na konferenci bosta dr. Bruce Derrick in dr. Pieter-Jan Ooij.

Dr. Derrick je trenutno docent za urgentno medicino in docent za anesteziologijo v Centru za hiperbarično medicino in okoljsko fiziologijo na Univerzi Duke. Njegove raziskave se osredotočajo na uporabo prehranske ketoze za ublažitev toksičnosti kisika v osrednjem živčnem sistemu.

Pieter-Jan van Ooij je izkušen zdravnik potapljaške medicine z več kot 30-letnimi izkušnjami, predvsem v nizozemski kraljevi mornarici. Trenutno je vodja oddelka za raziskave, inovacije in izobraževanje v potapljaškem medicinskem centru mornarice. Njegove raziskave vključujejo poglobljeno znanje na področjih, kot so pljučna funkcija pri potapljačih, toksičnost kisika in dekompresijski postopki.

To ni prvenec SPUMS-a na Baliju. Le malo krajev v južnem Pacifiku ima dovolj velike konferenčne prostore za to število udeležencev, pa tudi potapljaški center s kapaciteto 80 potapljačev. in spektakularno potapljanje vsak dan z ene lokacije na različne potapljaške lokacije.

Bali je bil že večkrat izbran za prizorišče konferenc, saj ponuja te tri sestavine, poleg tega pa še osupljivo pokrajino, barvito in fascinantno kulturo, okusno hrano ter toplo, gostoljubno in prijazno kulturo Balijcev. Za številne avstralske in mednarodne delegate ter goste je tudi zelo enostavno priti do tja in po ugodnih cenah.

Vsi ti dejavniki so prispevali k letošnjemu velikemu številu udeležencev in splošnemu povečanju članstva v SPUMS – društvo se zdaj ponaša z več kot 430 člani.

Mamutno nalogo, da se vsak dan pet dni potaplja več kot 80 ljudi na petih značilnih potapljaških lokacijah na Baliju: v zalivu Tulamben, Amedu, Candidasi, Nusa Penidi in Padang Baiju, upravlja Bali Dive Academy.

Nastanitev, konferenčne prostore, gostinske storitve in potapljaške storitve je organizirala specializirana potovalna agencija Diveplanit Travel.

Simon Mallender iz podjetja Diveplanit je povedal: »Odlično je bilo, da smo lahko tej veliki skupini vplivnih potapljaških zdravnikov zagotovili potapljaško izkušnjo na Baliju. Vodenje dogodka te velikosti prinaša izzive za majhno podjetje, kot je naše, vendar sem ponosen, da lahko rečem, da se je ekipa spopadla s tem izzivom in prinesla inovacije, ki izboljšujejo tudi naše vsakodnevno poslovanje.«

Deborah Dickson-Smith dodaja: »Čudovito je biti spet na Baliju in videti, kako se ta projekt, ki je nastajal eno leto, uresničuje. Velika zahvala gre tudi osebju in vodstvu potapljaške akademije Ramayana in Bali, saj nam brez njihove pozornosti do detajlov in dosledne podpore tega ne bi uspelo. Upam le, da se bom lahko sama nekajkrat potopila!«

Delegati so prejeli spominek dogodka; saronge z morsko tematiko, ki jih je izdelala balijska umetnica Simone Tomazela iz Sea Connection Art. seaconnectionart.com

O združenju za podvodno medicino Južnega Pacifika:

Južnopacifiško združenje za podvodno medicino (SPUMS) je nastalo iz neformalnih pogovorov med dvema zdravnikoma na Šoli za podvodno medicino Kraljeve avstralske mornarice. Odločila sta se ustanoviti zdravniško združenje s poudarkom na zadevah, pomembnih za rekreativne potapljače. Poimenovala sta ga Južnopacifiško združenje za podvodno medicino. SPUMS je bilo ustanovljeno v jedilnici ladje HMAS Penguin v Sydneyju v Novem Južnem Walesu v Avstraliji v ponedeljek, 03. marca 1971, in se ponaša z več kot 430 člani.

Nameni društva se od ustanovitve niso spremenili. To so:

spodbujati in olajšati študij vseh vidikov podvodne in hiperbarične medicine.

za zagotavljanje informacij o podvodni in hiperbarični medicini.

spodbujati komunikacijo med člani in izdajati revijo.

vsako leto sklicati člane na znanstveno konferenco ter organizirati srečanja in druge dejavnosti za obveščanje ter razvijanje druženja in prijateljstva med člani.

O Diveplanit Travel:

Diveplanit Travel je specializirana potapljaška turistična agencija in veletrgovecNjena ustanovitelja, Deborah Dickson-Smith in Simon Mallender, sta potapljača in strastna zagovornika oceanov, njuno glavno poslanstvo v življenju je spodbuditi več ljudi, da iz prve roke vidijo, kako neverjeten je v resnici podvodni svet, in upajmo, da jim je bolj mar zanj.

Ekipa Diveplanit Travel, specializirana za potapljaške počitnice po meri, se ponaša z iskanjem najboljše kombinacije potovanj za vsako stranko in poskrbi za vse na poti, od letalskih kart in nastanitve do potapljaške opreme in transferjev.