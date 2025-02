PADI Sylvii Earle dodeli novo vlogo

PADI ima več kot 120 AmbassaDivers, ki predstavljajo trening agenciji, vendar ima njeno zadnje imenovanje poseben status – morska biologinja, oceanografinja in raziskovalka dr. Sylvia Earle je bila pravkar imenovana za prvo PADI Emeritus AmbassaDiver.

Zdaj 89-letni Earle ima kariero, ki zajema več kot 100 pomorskih odprav; skoraj 10,000 ur pod vodo, vključno z rekordnimi potopi; več kot 200 publikacij in predavanj o vprašanjih oceanov v več kot 80 državah.

»Dr. Earle uteleša vse, za kar se PADI zavzema, in slavimo njeno stalno predanost navdihovanju prihodnjih generacij potapljačev in naravovarstvenikov,« pravi Kristin Valette Wirth, vodja blagovne znamke in članstva PADI Worldwide.

Sylvia Earle zunaj habitata Aquarius na Floridi leta 2012

»Desetletja se je prebijala skozi stekleni strop in pokazala, kaj je mogoče, ko gre tako za iskanje avanture kot za reševanje oceana.

"V privilegij je razširiti njeno dediščino kot potapljačica in zagovornica oceanov."

Shema PADI AmbassaDiver je zdaj stara 10 let in potapljači, ki jih je izbrala, so del globalne ekipe, ki se zavzema za spodbujanje svojih skupnosti k izkušanju, raziskovanju in zaščiti podvodnega sveta, pravi agencija.

"Veselim se, da bom prvak za PADI in da bom to čast uporabil za vzbujanje spoštovanja, ljubezni in skrbi za ocean, hkrati pa zagotavljal učinkovite smernice o varnosti za tiste, ki iščejo pustolovščino pod vodo," pravi Earle, ki velja za enega prvih znanstvenikov, ki je uporabil potapljanje za dokumentiranje morskega življenja iz prve roke.

Sylvia Earle v zgodnjih dneh (Al Giddings)

Bila je prva ženska glavna znanstvenica Nacionalne uprave za oceanografijo in atmosfero ZDA (NOAA), kasneje pa bo vodil petletni program odprav na trajnostna morja z nacionalnimi morskimi svetišči NOAA.

Earle je zabeležila najgloblji sprehod po morskem dnu, medtem ko je leta 1970 vodila prvo žensko ekipo akvanavtov za projekt Tektite II. Leta 1985 je opravila najgloblji samostojni spust ženske na 1 km pod vodo na krovu Deep Rover podmornico, ki jo je sooblikovala z možem Grahamom Hawkesom.

Earle v podmornici DeepWorker

Leta 1992 je "Her Deepness" ustanovil Deep Ocean Exploration & Research za razvoj podvodnih plovil in drugih podvodnih tehnologij,

Še vedno je zaposlena. Leta 2009 je ustanovila Mission Blue, posvečena vzpostavljanju več zaščitenih morskih območij in označevanju tega, kar sama imenuje »mesta upanja«. Je tudi sogostiteljica YouTube series Potopite se z Liz in Sylvio, s svojo hčerko Liz Taylor in posebnimi gosti.

Priznanja vključujejo ČAS RevijaPrva nagrada Hero for the Planet leta 1998, nagrada TED leta 2009, zmagovalec ZN za Zemljo leta 2014 in nagrada Kena Burnsa leta 2024.

Podvodno podpisovanje knjig v Vodnarjevem okolju (Kip Evans)

»Odlikovanje PADI Emeritus AmbassaDiver dr. Earle je več kot naziv – postalo bo močno gibanje, ki bo vključevalo svetovno potapljaško skupnost, spoštovalo njeno zapuščino in navdihovalo druge, da se združijo za našo skupno vizijo raziskovanja in zaščite oceana,« pravi Wirth.

Še en 12 PADI AmbassaDivers pričakujejo, da bodo skupaj z Earlom uvedeni pozneje februarja.

