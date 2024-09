Opazovanje mola mola v Rdečem morju je v lokalnih novicah

Damijan Groves iz Potapljaške pustolovščine se je pred kratkim podal na nepozabno potovanje na krovu Cesarska elita, ki je sledil itinerarju petih slavnih v Rdečem morju, in ni bil presenečen nad enim, ampak dvema videnjem mola mole ali sončne ribe – redke obiskovalke egipčanskih voda.

Potovanje se je začelo z neverjetno srečo – igriva skupina delfinov se je skupini pridružila ne enkrat, ampak dvakrat, tako med prvim kot drugim potopom. Te tesne interakcije so goste očarale in postavile temelje za izjemen teden.

Nato je ekipa raziskovala živahne grebene Ras Mohammeda in legendarne razbitine Thistlegorm in Giannis D, a pravo razburjenje se je odvijalo na Bratskih otokih. Pri svojem prvem potopu na južni planoti so naleteli na običajno radovedne oceanske beloplavute morske pse. Vendar, ko sta se približala postaji za čiščenje grebenastih morskih psov, je Damian opazil, da se približuje nekaj ogromnega. Sprva se je trudil razbrati obliko, a je kmalu ugotovil, da ne gre za eno, ampak za dve orjaški sončni ribi ali mola mola. Ta redka in veličastna bitja so se približala in celotni skupini omogočila neverjetno srečanje.

Oglejte si Damijanov video posnetek dveh mola mola

Avantura se je stopnjevala na otoku Big Brother, kjer je tik pod površjem krožil radoveden beloplavuti morski pes, medtem ko so se potapljači pripravljali na skok v globino. Elegantna, a impozantna navzočnost morskega psa je poskrbela za vznemirljiv vstop, ko je ekipa zdrsnila v vodo. Sestop proti razbitini Numidia, so se srečali z neokrnjeno vidljivostjo, ki je omogočila podrobno raziskovanje osupljivo lepih ostankov ladje.

Ravno ko je skupina končala potop, je Damian zagledal znano obliko, ki se je pojavila iz globoke modrine. Na njegovo začudenje sta bili to isti dve sončni ribi od prej, ki zdaj lebdita na čistilni postaji. Ti oceanski velikani s svojimi nenavadnimi diskastimi telesi in ogromnimi plavutmi, dolgimi skoraj tri metre, so brez napora drsali po vodi. Vsak je tehtal približno 500 kg, njihova velikost in bližina pa sta zasenčili vse okoli njih. Skupina je s strahospoštovanjem opazovala, kako se čistilec ukvarja s sončno ribo in ustvarja očarljiv in redek podvodni spektakel, ki je vse pustil očarane. Ker je že prej srečal sončne ribe, je bila ta izkušnja neprimerljiva – še nikoli ni videl tako ogromnih primerkov, zlasti v bistrih vodah Rdečega morja.

Potovanje je doseglo osupljiv zaključek v Las Toronbiju, kjer je bila skupina deležna redkega in nepozabnega srečanja – spokojnega desetminutnega plavanja z gracioznim dugongom. Med drsenjem po kristalno čistih vodah se je dolgong premikal lahkotno, njegova velika, nežna oblika je rezala mirno morje. Ko so potapljači plavali zraven, so se čudili njegovim počasnim, premišljenim gibom in občutku miru, ki ga je izžareval. Mehka sončna svetloba, ki je prodirala skozi vodo, je osvetlila gladko kožo dolgonga in prispevala k skoraj nezemeljski lepoti trenutka. To intimno srečanje je bil popoln način za zaključek izjemnega tedna potapljanja v Rdečem morju, pri čemer je vsak potapljač pustil spomine na čarobnost pod valovi.

Videnje mola mole je bil tako redek dogodek, da je o njem prišlo celo v novicah v Hurgadi!