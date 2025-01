Potapljaški tek na 7 celinah prinaša svetovni rekord

at 9: 18 am

Ameriški potapljač Barrington Scott je postavil preverjen Guinnessov svetovni rekord za najhitrejši čas potapljanja na vseh sedmih celinah.

Meja, ki jo je bilo treba premagati, je bila 30 dni, toda Scottu, znanemu tudi kot BJ, je podvig uspelo dokončati v manj kot 20 dneh. Njegovo potovanje okoli sveta je potekalo v 19 dneh, 19 urah in 40 minutah med 13. novembrom in 3. decembrom. lansko leto.

Scott na Tajskem (Barrington Scott / Bj.thetraveller)

"Postavitev tega rekorda je več kot le osebni dosežek, je dokaz odpornosti, raziskovanja in lepote podvodnega sveta našega planeta," pravi Scott. "Upam, da bo to navdihnilo druge - zlasti v temnopolti skupnosti -, da sprejmejo vodne športe in avanturo."

Kot zagovornik zastopanosti v vodnih športih Scott pravi, da je predan povečanju raznolikosti v industriji potapljanja, v kateri Afroameričani predstavljajo le 5-8 % delovne sile.

Zdravljenje in namen

Scott je od leta 2021 glavni trener potapljačev PADI, je tudi izučen kuhar, potapljač na prostem, avtor otroških knjig in fotograf. Odraščal je v NY's Bronx, preden se je preselil v Phoenix v Arizoni, zdaj pa večino svojega časa preživi na Tajskem, ki si jo je, kot pravi, izbral za svoje oporišče zaradi možnosti potapljanja, kulture in lepote.

Pravi, da je bil kot otrok navdušen nad naravnim svetom, ki ga je videl prek televizijskih kanalov, kot sta National Geographic in Discovery.

Potem ko je nekaj časa preživel v rejništvu in je končal vojaško napotitev v Afganistan kot terenski žičar pri ameriških marincih, opisuje, da je našel »zdravljenje in namen« skozi ljubezen do potapljanja, ki se je začela leta 2015. Potapljati se je naučil na Bahamih in šport ga je od takrat popeljal v več kot 35 držav.

Nov Guinnessov svetovni rekord

S sponzorstvom in donacijami je nameraval zbrati 50,000 ameriških dolarjev Guinness World Records ponudbo in pravi, da je njegovo vrtinčasto potovanje po sedmih celinah prineslo veliko »enkratnih življenjskih« izkušenj v vrsti raznolikih morskih ekosistemov, od neokrnjenih voda Antarktike do koralnih grebenov v Avstraliji.

Vsak potop je po njegovih besedah ​​tudi poudaril nujnost ohranjanja morja.

»Eden mojih najbolj nepozabnih potopov ostaja v Hondurasu s prijatelji, vendar me je ta odprava naučila, da premikanje meja mogočega lahko odpre vrata, ki jim lahko sledijo drugi,« pravi Scott.

Pravi, da namerava še naprej navdihovati samostojne popotnike in deliti potovalne nasvete prek svojega Instagrama Bj.thetraveller, hkrati pa se zavzema za trajnostni turizem in ohranjanje morja.

Tudi na Divernetu: Snemanja podvodnih modelov so pravkar prešla v deco, Potapljačica na prostem dosega absolutni rekord hoje, Posnemite potop pod led v poglobljenem videu