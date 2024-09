Skulptura za reko Kent – ​​žrebanje potapljačev v Grenadi bo kmalu

Kipar, potapljač in fotograf Jason deCaires Taylor je izdelal spektakularne podvodne instalacije po vsem svetu, v katerih lahko uživajo potapljači in potapljači, a njegovo najnovejše delo Naplavine je bil potopljen v zelo plitvo vodo bližje domu – v Kentu.

Delo, izdelano iz recikliranega stekla, LED-diod in nerjavečega jekla, vključuje senzorje za spremljanje okolja in je ponoči osvetljeno od znotraj. Namestili so ga v reko Stour blizu mostu Westgate v Canterburyju 12. septembra.

Navdih za Millaisovo znamenito prerafaelitsko sliko Ofelija, tista upodobitev lika iz Shakespearjevih Hamlet sam se je domneval, da ga je navdihnila utopitev Stourja iz 16. stoletja.

Ofelija Johna Millaisa

Skulptura nadomešča več starih Naplavine kipi iz Stourja. Taylor se je strinjal, da bo Canterbury Commemoration Society pomagal pri njihovem popravilu, a potem ko je ugotovil, da jih je poglabljanje nepopravljivo razbilo, se je strinjal, da jih bo zamenjal z nečim bolj sodobnim.

Skulptura Aluvia (Jason deCaires Taylor)

Naplavine se nanaša na aluvialne nanose peska, ki jih pušča nihajoča gladina reke Stour. »Ko reka narašča in upada z letnimi časi in ko se svetloba spreminja, se skulptura preoblikuje, najprej z igro senc in svetlobe, nato postopoma, ko se na njej in okoli nje oblikuje trsje in alge,« pravi Taylor.

V preteklih letih je Taylor v Združenem kraljestvu ustvaril druga dela nad in pod površjem, vključno z Vzhajajoča plima, Plasticid, Obrnjena samota in Skulpturna pot vojašnice Chelsea

A World Drift

Čolni, ki čakajo na potop: A World Drift (Jason deCaires Taylor)

Bolj tipična Taylorjeva instalacija za potapljače in potapljače je pripravljena za potapljanje ob Carriacouju, majhnem otoku, ki je del Grenade. Delo je bilo končano, vendar je bilo njegovo pozicioniranje pod vodo julija preloženo zaradi spreminjajoče se prioritete škode, ki jo je v tem delu Karibov povzročil uničujoči orkan pete kategorije Beryl.

Kot se je zgodilo, delo A World Drift je bilo namenjeno poudarjanju ranljivosti otokov za učinke podnebnih sprememb. Sestavljen je iz monumentalne flotile 30 dvotonskih Origamičolne v obliki črke, ki so jih pluli lokalni otroci, ki so bili Taylorjevi modeli – in vsi so ostali brez domov zaradi katastrofalne nevihte.

Namestitev je zdaj načrtovana za kmalu, v upanju, da bo spodbujati obiskovalce, zlasti potapljači, da se vrnejo v Carriacou in tako pomagajo spodbuditi njegovo gospodarsko okrevanje ter ustvariti novo zatočišče za morsko življenje.

