Seafari Diving bo lansiral luksuzno ladjo za bivanje na Bahamih, Blue Marlin

Seafari Diving, ki upravlja vrhunska potapljaška plovila v Egiptu in na Maldivih, je napovedal, da bo prihodnje leto predstavil najsodobnejšo luksuzno ladjo za bivanje Blue Marlin, ki bo na novo opredelila potapljaško izkušnjo na Bahamih.

To veličastno plovilo z jeklenim trupom, ki so ga od kobilice navzgor namensko zgradili potapljači za potapljače, bo ponudilo vrhunsko mešanico udobja, varnosti in potapljaških dogodivščin svetovnega razreda.

Blue Marlin, dolg 42 metrov in širok osem metrov, je bil skrbno zasnovan, da bi nudil neprimerljivo potapljaško izkušnjo. S štirimi prostornimi palubami in 14 elegantno opremljenimi kabinami lahko plovilo v vrhunskem udobju sprejme do 26 gostov. Možnosti namestitve vključujejo dve enojni kabini, dve kabini z zakonsko posteljo in deset dvoposteljnih kabin, vse z lastno kopalnico, pogledom na ocean in individualno nadzorovanimi klimatskimi napravami.

Razkošno opremljena dvoposteljna kabina na ladji Blue Marlin

Brezžični internet z visokohitrostnim dostopom do interneta bo na voljo po vsej ladji, prav tako pa bosta na voljo tudi intranet in sistem za zabavo na krovu.

Blue Marlin bo ponujal pet-, sedem-, deset- in štirinajstdnevne potapljaške izlete, med katerimi bodo obiskali najbolj spektakularna potapljaška mesta na Bahamih, s posebnim poudarkom na potapljanju z morskimi psi svetovnega razreda. Gostje bodo imeli priložnost potapljati se skupaj s kladvenjaki, tigrastimi morskimi psi in oceanskimi belovrhimi morskimi psi, raziskovati živahne koralne grebene, dramatične prepade, mistične modre luknje, zgodovinske razbitine in še veliko več v cvetočih morskih ekosistemih Bahamov.

Blue Marlin bo imel prostorno potapljaško palubo

Blue Marlin, zasnovan z mislijo na varnost in udobje potapljačev, se ponaša s prostorno potapljaško palubo, ki ponuja veliko prostora za shranjevanje in pripravo opreme. Na krovu sta na voljo namenska jedilnica s panoramskim razgledom na ocean in salon, ki ponuja dih jemajoče razglede na odprto morje, kar zagotavlja popoln prostor za sprostitev med potopi.

Poleg tega ima plovilo sončno palubo z ležalniki in bar na prostem z udobnimi sedeži, kar ustvarja vabljivo vzdušje za sprostitev gostov po dnevu potapljanja.

Sončna terasa na ladji Blue Marlin

Plovilo je opremljeno z najsodobnejšimi varnostnimi in navigacijskimi sistemi ter je klasificirano kot potniška jahta, kar zagotavlja skladnost z najvišjimi mednarodnimi varnostnimi standardi.

Potopite se v izjemno

Za boljšo potapljaško izkušnjo bo Blue Marlin opremljen z dvema gumenjakoma RIB, ponujal bo nitrox in izvajal potapljaške tečaje. Plovilo je primerno za rebreatherje in tehnično potapljanje ter bo v sodelovanju s KISS Rebreathers US in Dive Talk ponujalo poučevanje in izposojo novega sistema rebreatherjev DiveTalk GO!. Poleg tega bodo imeli gostje dostop do visokokakovostne opreme za izposojo pri Bare Sports in Atomic Aquatics.

Blue Marlin je zgrajen tudi z mislijo na trajnost. Plovilo bo opremljeno s čistilno napravo in napravami za zmanjšanje emisij, da se zagotovi minimalen vpliv na okolje, kar je v skladu z zavezo Seafari Diving k okolju prijaznemu delovanju.

Prijeten salon na ladji Blue Marlin

»Blue Marlin smo zgradili kot vrhunsko izkušnjo bivanja na krovu za potapljače, ki iščejo udobje, pustolovščine in potapljanje svetovnega razreda,« je dejal Jean Henon, ustanovitelj Seafarija. »Z razkošnimi ugodnostmi, strokovno posadko in skrbno izbranimi potmi se veselimo, da bomo na krovu sprejeli goste za nepozabne dogodivščine na Bahamih.«

Rezervacije za križarjenje z ladjo Blue Marlin so zdaj odprte, odhodi pa se začnejo oktobra 2026. Cene križarjenj se začnejo pri 2,350 USD. Za več informacij in rezervacijo potapljaške avanture kliknite tukaj.