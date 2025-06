Shearwater in Avelo na potapljaškem sejmu predstavljata Jetpack

Inovativni potapljaški sistem Avelo Labs je že povezan s Shearwaterjem po računalnik Blagovna znamka je na svojih enotah predstavila način Avelo, toda na dogodku na sejmu Scuba Show v Long Beachu v Kaliforniji prejšnji konec tedna sta obe prelomni podjetji predstavili Jetpack izbrani skupini predstavnikov industrije.

Znan po svoji robustnosti in bogatih funkcijah potapljaški računalnikiShearwater se zdaj širi v razvoj in proizvodnjo specializirane potapljaške opreme, pri čemer je Shearwater Jetpack za Avelo prvi na vrsti.

Novi Shearwater Jetpack je namensko zasnovan za maksimalno udobje in sprostitev polnega potenciala sistema Avelo. Ima vgrajeno spremljanje tlaka plina in brezhibno integracijo s Shearwaterjem. potapljaški računalniki uporabi Način Avelo, kar omogoča natančno sledenje plinom, napovedovanje vzgona in analitiko delovanja v realnem času.

Ta predstavitev sledi napovedi strateškega partnerstva na področju raziskav in razvoja med Shearwaterjem in Avelo Labs konec leta 2024, ki združuje Shearwaterjevo tehnično znanje in odličnost izdelkov z Avelovo prelomno inovacijo. Sistem Avelo izziva desetletja ustaljenih konvencij v oblikovanju potapljaške opreme, saj težke in kompleksne nastavitve nadomešča s poenostavljenim, intuitivnim sistemom, zgrajenim na dveh ključnih inovacijah – Hydrotanku in Jetpacku.

Inovativni sistem Avelo

»Shearwater je bil ustanovljen z intenzivnim poudarkom na zagotavljanju zmogljivih, preprostih in zanesljivih rešitev za tehnične potapljače,« je dejal Jason Leggatt, izvršni direktor Shearwater Research. »Naš cilj je resnično dolgoročno razvijati skupnost tehničnih potapljačev, in da bi to dosegli, mora industrija zagotavljati boljše potapljaške izkušnje, da se bodo potapljači bolj verjetno predali svoji potapljaški poti.«

»Shearwater je s serijama Peregrine in Tern prvič vstopil v rekreativno potapljanje, vendar v tej kategoriji do zdaj ni bilo nobenih prelomnih inovacij. Naše sodelovanje z Avelom ni odmik od naših korenin; gre za aditivno sodelovanje. Shearwaterjeve tehnične zmogljivosti in zavezanost odličnosti izdelkov posojamo, da bi pomagali zgraditi preprosto boljšo potapljaško izkušnjo – boljšo že od samega začetka.«

Potapljaški nahrbtnik Shearwater Jetpack za potapljanje v Avelu ponuja potapljaškim trgovinam in inštruktorjem prepričljiv nov način za vključevanje potapljačev, saj zagotavlja raznoliko, s podatki bogato izkušnjo, ki spodbuja napredovanje in ohranjanje znanja.

»Kot nekdo, ki je odraščal ob inštruktorskem delu potapljanja, sem na lastne oči videl frustracije, s katerimi se soočajo številni potapljači,« je dejal Aviad Cahana, izvršni direktor podjetja Avelo Labs. »Vedno sem imel prirojeno miselnost, da bi izpodbijal status quo. Ves čas sem se spraševal: Zakaj je potapljaška oprema tako težka? Zakaj ne moremo izboljšati izkušnje? Ta vprašanja so spodbudila izum sistema Avelo. Naše partnerstvo s Shearwaterjem je naslednji korak pri uresničitvi te vizije.«

Konceptne demonstracijske enote Shearwater Jetpack so bile predstavljene na njegovi svetovni premieri na sejmu Scuba Show, končna konfiguracija in celoten nabor funkcij pa bosta skupaj s komercialnimi načrti objavljena na sejmu DEMA 2025 v Orlandu na Floridi.