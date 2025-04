Soft Magic Descending je najboljši pri potapljačih-sodnikih

Britanska inštruktorica potapljanja in profesionalna umetnica Laura Parker ni vedela za tekmovanje Asia Dive Expo (ADEX) Voice of the Ocean, dokler o njem slučajno ni prebrala v Divernet vodnik po mednarodnih potapljaških razstavah v začetku tega leta.

Navdušena je, da je sledila vodilni vendarle, saj njeno slikarstvo Soft Magic Descending je pravkar zmagala v kategoriji umetniških del prestižnega tekmovanja. "Prijavil sem se na muho, v upanju, da bom finalist, vendar sem bil presenečen in navdušen, ko sem slišal, da je eden od mojih dveh vnosov dejanski zmagovalec kategorije," je povedal Parker Divernet.

Slika, nedavni primer tega, kar sama imenuje "vodni odsevi", je očitno navdušila slavno komisijo na potapljaškem dogodku v Singapurju, ko so njeni člani 6. aprila v živo izbrali zmagovalce na glavnem odru razstave.

ADEX je največja in najdlje trajajoča potapljaška razstava v Aziji, tekmovanje Voice of the Ocean pa vključuje naravo v fotografiji in videu ter umetnosti.

10-članska ocenjevalna komisija ustvarjalcev podvodnih slik je bila zelo zvezdniška, sestavljali pa so jo David Doubilet, Jennifer Hayes, Berkley White, Erin Quigley, Franco Banfi, Kate Jonker, Kay Burn Lim, Nicolas Remy, Tobias Friedrich in William Tan.

Zmagovalec umetniškega dela na ADEX 2025: Soft Magic Descending

Laura Parker, slikarka samouk iz Richmonda v Surreyu, je prijavila dve sliki in obe sta prišli v končni ožji izbor, vendar Soft Magic Descending je žirija opisala kot "resnično osupljivo delo", pri čemer je več sodnikov izrazilo željo, da bi ga obesili na svoje stene doma.

Topla luč

Slika velikosti 46 x 46 cm je v akrilu in svinčniku na leseni plošči z zibko. Številna Parkerjeva prejšnja dela so neposredno temeljila na njenih podvodnih izkušnjah, s slikami, ki običajno odražajo morsko življenje in rjaveče razbitine, vendar Soft Magic Descending je pogled z vrha, ki ga navdihujejo sprehodi ob vijugastih potokih.

"Soft Magic Descending je raziskovanje barv in vzorcev, ki se lovijo in prepletajo kot puščice tople svetlobe po temnih vodnih globinah," je Parkerjeva zapisala v svojem opisu prijave na natečaj. "Uživam v neskončnih možnostih spreminjanja oblik in oblik, ki jih ustvarjajo ti valoviti gibi, in se intuitivno odzivam s premikanjem barve z drznimi izraznimi potezami.

"Z uporabo lopatice namesto s čopičem ne morem popolnoma nadzorovati premikanja in mešanja barve. Eksperimentiranje in tveganje sta tisto, kar me navduši, ko lahko odkrijem presenetljive, nepričakovane podobe, ko sestavljam več plasti barve, da prikličem svetlobni ples na vodi, meče sence, ustvarjam oblike in razpoloženja."

Drugi prispevek Laure Parker Wrecked, ki temelji na njenih potapljaških izkušnjah, se je prav tako uvrstil v finale

"Ustvarjanje umetnosti je zame razburljivo, strašljivo, frustrirajoče, zasvojljivo, nagrajujoče in popolnoma nepogrešljiv del mojega življenja," dodaja Parker. Njo delo se je prvič pojavilo on Divernet leta 2021, ko je umetniško delo, ki ga navdihuje Karib V globini je bil izbran za projekcijo v treh nadstropjih trgovine z oblačili na londonski Oxford Street.

Naslikala jo je "kot protistrup proti turobnosti zaprtja, saj sem se spominjala spokojnih trenutkov, ki sem jih doživela pod valovi".

Parker se je leta 2006 pri 54 letih na Britanskih Deviških otokih kvalificiral za potapljača in se naslednje leto vrnil v Združeno kraljestvo, da bi postal inštruktor. Številne njene podvodne slike so temeljile na njenih izkušnjah s potapljanjem in rednim fotografiranjem v Grenadi.

Izvedite več o umetniku na njeni spletni strani in več o ADEX Voice of the Ocean tukaj.

