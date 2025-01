Letalska družba Solomon Airlines uvede prvo progo čez Tasman

Leti Solomon Airlines se začnejo 21. februarja 2025 Auckland–Brisbane od 238 NZD$ v eno smer, 513 NZD$ povratno

Letalska družba Solomon Airlines praznuje svojo prvo letalsko storitev Trans-Tasman iz Aucklanda v Brisbane z

'Solomon Airlines Auckland-Brisbane Launch Cene' iz 238 NZD enosmerno in 513 NZD vračilo (vključno z davki). Cene vozovnic v posebni ponudbi so najnižje cene letalskih prevoznikov s polno storitvijo, ki so trenutno na voljo med Novo Zelandijo in Avstralijo.

Solomon Airlines bo letel iz Aucklanda v Brisbane z letalom Airbus A320 z 12 sedeži v poslovnem razredu.

Konfiguracija 2 x 2 in 138 sedežev ekonomskega razreda v konfiguraciji 3 x 3. Čas letenja je 3 ure in 45 minut.



'Solomon Airlines Auckland-Brisbane Launch Cene' so v prodaji do razprodaje in vključujejo:

Letalska družba s polno storitvijo, okusni obroki, prigrizki, pijače, odličnost storitev na letalu

Velikodušna dovoljena brezplačna oddana prtljaga* 30 kilogramov na osebo v ekonomskem razredu, 40 kilogramov v poslovnem razredu

Dovoljena ročna prtljaga 7 kg v ekonomskem razredu in 10 kg v poslovnem razredu

Let IE 725 bo deloval ob petkih z odhodom iz Aucklanda ob 6.30 zjutraj in s prihodom v Brisbane ob 07.15 zjutraj, da se omogoči cel delovni dan ali prevoz do drugih avstralskih destinacij ali naprej do Salomonovih otokov.

Povezave v istem dnevu do Honiare in Munde, vrat do vrhunskih turističnih destinacij v zahodni provinci in provinci Isabel

Odlična priložnost, da preizkusite lokalno pacifiško letalsko družbo, zelo priljubljenega državnega prevoznika Salomonovih otokov

*Dodatna količina prtljage velja za člane Belama Plus in tarife Fully Flexible

Solomon Airlines je dejal, da je nova linija pomembna značilnost novega mednarodnega voznega reda letalske družbe.



»Navdušeni smo, da uvajamo naše prve lete čez Tasman, ki Kiwijem ponujajo novo izbiro letalske družbe neposredno v Brisbane, tistim, ki potujejo na Salomonove otoke, pa priročno povezavo isti dan prek Brisbana do naših mednarodnih prehodov Honiara in Munda,« je dejal John Wopereis , komercialni direktor pri Solomon Airlines.



»Leti Auckland–Brisbane v obe smeri so časovno usklajeni tako, da zagotavljajo odlično povezljivost, zaradi česar je potovanje lažje in cenovno dostopnejše za poslovne potnike in popotnike v prostem času, pa tudi za delavce RSE in VFR promet – tiste, ki obiščejo prijatelje in družino v Avstraliji, Novi Zelandiji in na Salomonovih otokih, « je rekel.



»Medtem ko pričakujemo, da bodo mnogi uporabili let za potovanje od točke do točke med Aucklandom in Brisbanom, se storitev brezhibno povezuje tudi z našimi leti Brisbane–Munda in Honiara, kar omogoča potovanje v istem dnevu z Nove Zelandije prek Brisbana do nekaterih Salomonovih otokov. vrhunske turistične destinacije v zahodni in provinci Isabel,« je dodal.

"Ta pot je del našega razširjenega mednarodnega razporeda, ki je zasnovan za izboljšanje regionalne povezljivosti, izboljšanje operativne učinkovitosti in zagotavljanje nemotenih potovalnih izkušenj za potnike in tovor," je dejal gospod Wopereis.

Za dodatne informacije glej flysolomons.com ali nas spremljajte za najnovejše posodobitve Solomon Airlines, Facebook SolomonAirlines, Instagram SolomonAirlinesInsta or SolomonAirlines LinkedIn