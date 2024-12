Steve Backshall igra Ocean Down Under

TV voditelj, avtor, pustolovec in vsestranski vrhunski tip Steve Backshall leta 2025 popelje svojo odrsko predstavo Ocean v živo v Avstralijo.

Po nastopu na glavnem odru GO Diving Show ANZ v Sydneyju septembra, se Steve vrača na turnejo Down Under, da bi šel na turnejo po sedmih različnih lokacijah s svojo priznano, navdihujočo predstavo Ocean, ki ima natančno podnaslov 'prinašanje morske sanje v življenje'.

Ocean Steva Backshalla je ljubezensko pismo najbolj vznemirljivemu okolju na našem planetu – in odličen način, da izveste več o tem, kaj moramo storiti, da rešimo naša morja.

Kot zvezda uspešnice TV-oddaje Smrtonosnih 60 Steve oživi svojo blagovno znamko s podvigi, eksperimenti, rekviziti, vrhunsko znanostjo in posnetki na velikem platnu iz dveh desetletij na televiziji. Od velikih belih do velikih kitov, tjulnjev do jat sardel, ork do nenavadnih globin, ujame ikone Velike modrine z osupljivimi podrobnostmi.

To je fantastična priložnost za ljubitelje vseh starosti, da se potopijo globoko v čudoviti svet pod valovi. Obvezen ogled za vso družino!

Njegova turneja po Avstraliji vključuje:

9. januar – Perth, Riverside Theatre

11. januar – Adelaide, gledališče AEC

13. januar – Brisbane, QPAC

15. januar – Newcastle, Civic Theatre

16. januar – Sydney, gledališče Enmore

17. januar – Gledališče Canberra

18. januar – Melbourne, Hamer Hall

Vstopnice so že v prodaji tukaj.

Nazaj v Blighty

Ne skrbite, če ste oktobra in novembra zamudili Stevovo britansko turnejo Ocean, saj se vrača na glavni oder GO potapljaški šov na NAEC Stoneleigh 1. in 2. marca kot glavni govornik.

Vstopnice dve za eno so zdaj naprodaj za ta premierni dogodek na britanskem potapljaškem koledarju.