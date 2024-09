Družina + prijatelji, ciljno usmerjeni v napotitveni pogon PADI

»Potapljanje mi omogoča raziskovanje lepote oceana in to bi rad delil s svojim partnerjem Bradyjem,« pravi PADI AmbassaDiver Kayleigh Slowey iz Združenega kraljestva, ki govori o trening nova agencija “Seek Adventure. Rešimo ocean skupaj«.

»Odrasel je brez izhoda na morje, brez morja in ni bil vedno navdušen nad hladnejšimi vodami. Ko pa se je preselil v Cornwall, je z deskanjem in snorkljanjem našel ljubezen do oceana.

»Zdaj je naslednji korak pridobitev njegovega certifikata, saj nam odpira povsem nov podvodni svet, ki ga lahko skupaj raziskujemo. Komaj čakam, da Brady kot potapljač PADI izkusi čarobnost pod površjem.”

UK PADI AmbassaDiver Kayleigh Slowey: "Naslednji korak je pridobitev certifikata Brady."

PADI spodbuja potapljače, da zaposlijo prijatelje in družinske člane kot svoje potapljaške prijatelje s svojo novo kampanjo »pridobivanje potapljačev«, spodbujevalno shemo, ki potapljačem PADI na kateri koli ravni omogoča, da pošljejo povezavo s 15 % popustom za PADI Odprta voda eLearning tečaj prek njihovega računa PADI.

Z uporabo povezave novi zaposleni potapljaču, ki je poslal ponudbo, odklene 30-dnevno preizkusno obdobje v klubu PADI. Članstvo v klubu stane 50 USD na leto in ponuja dostop do popustov na PADI-jeve programe e-učenja in certifikacijske kartice, brezplačen program ReActivate in naročnina k digitalni različico PADI Potapljanje revije.

"PADI veliko vlaga v to kampanjo in spodbujamo našo skupnost potapljačev, potapljaških strokovnjakov ter potapljaške centre in letovišča, da storijo enako," pravi glavna blagovna znamka in članstvo PADI Worldwide Valette Wirth.

'Glorificirani izgovor'

O trening Agencija vodi štiri mini kampanje v povezavi z referenčnim programom, ki se osredotočajo na glavne razloge za učenje potapljanja, ki so po njenem mnenju dobro počutje, povezanost, izobraževanje in namen.

Program ponuja strokovnjakom PADI dodatno spodbudo za prodajo več tečajev z vlaganjem v PADI Izziv Master Scuba Diver in ponuditi študentom MSD priložnost, da osvojijo potapljaško potovanje na Maldive.

India Black: "Rad bi priporočil vsakomur, ki se malo boji oceana"

"Obstaja toliko različnih razlogov, zakaj se rad potapljam," pravi drugi potapljač UK PADI AmbassaDiver, Indija črna. »Ugotavljam, da je to način, da se prizemljim, se tesneje povežem z naravo, bolje razumem podvodni svet in je odlična vaja za čuječnost … ampak v resnici je zame veličasten izgovor, da lahko preživim dan zunaj na oceanu in opazujem moje najljubše morsko življenje in pretvarjanje, da sem morska deklica.

»Rad bi priporočil vsakogar, ki se malo boji oceana. Govoril sem s toliko ljudmi, ki so povedali, kako je potapljanje popolnoma spremenilo njihov pogled na vodo, in mislim, da je to le tako zdravilen kraj, do katerega si vsakdo zasluži dostop.

»Vseeno bom poslal svojo mamo Katie! Malo je neodločna, a mislim, da bi bilo super, če bi poskusila!« Izvedite več o PADI-jih Glejte prijatelju akcija.

