Grant razširi obseg usposabljanja potapljaškega kluba Manx

Najstarejši potapljaški klub na otoku Man je prejel nagrado na loteriji, da bi lahko usposobil več novih potapljačev – in upa, da bo znižal starostni razpon svojega vnosa.

"Super bi bilo videti več mladih, ki bi se želeli naučiti potapljati," pravi predsednik kluba Leigh Morris, ki je napisal vlogo za financiranje, ki jo je pravkar odobril Manx Lottery Trust.

Podvodni klub Isle of Man (IOMSAC), ki je zdaj v 66. letu, je sklad podelil 2,500 GBP, da bi lahko ponudil brezplačen bazen trening osmim mladim v naslednjih dveh zimah.

»Naš cilj je usposobiti mlade za pridobitev kvalifikacije Ocean Diver in imamo dva pripravnika, ki sta pravkar začela,« je povedal Morris. Divernet. Dodatni denar bo pokril stroške dobave potapljaške opreme v ustreznem razponu velikosti ter najem bazena za dodatne seje.

IOMSAC je tudi ena najstarejših podružnic britanskega Sub-Aqua Cluba (BSAC 76), ki jo je leta 1959 ustanovilo osebje zdaj zaprte morske raziskovalne postaje Port Erin. Otok Man je odvisen od Združenega kraljestva in "edina cela država na svetu, ki je Unescova biosfera", pravi Morris.

Klub ima okoli 50 članov, med katerimi je trenutno okoli ducat pripravnikov. Potaplja se večino tednov, odvisno od vremena, in ima dva RIB-a, ki sta na različnih straneh otoka zaradi prilagodljivosti, čeprav lahko člani uporabljajo tudi trdi čoln, ki ga upravlja edina potapljaška trgovina na otoku Man Discover Diving.

Bazen trening se izvaja na King William's College in na odprtih vodah trening predvsem iz pomola Port Erin,

Leigh Morris je odražal morsko življenje otoka Man fotografija priložnosti kot dobitnik nagrade Splash In Biosphere Biodiversity julija.

Morris dela za Manx Wildlife Trust, tako kot tajnica kluba dr. Lara Howe, pomorski častnik sklada in IoM Seasearch koordinator, medtem ko je potapljaški častnik John Kermode nacionalni BSAC Inštruktor.

Poleg zanimivosti morskega življenja, ki jih označuje otok Unescova biosfera ima klub dostop do razbitin ladij na različnih globinah in ima v lasti tisto, kar opisuje kot "eno najbolj zgodovinskih razbitin na Britanskem otočju" - HM Sloop Racehorse, ki je potonil leta 1822 in ga je klub ponovno odkril točno 200 let pozneje.

Lani so na razbitini odkrili tri topove. »Najdišče redno potapljamo in ob vsakem potopu najdemo nove artefakte,« pravi Morris. Naslednji projekt tega proaktivnega kluba, kot odgovor na zunanjo zahtevo, je osredotočanje potopov okoli svetilnika Douglas in iskanje njegove izgubljene zgodovinske opreme za svetilke.

